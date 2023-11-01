湖東運動公園沒廁所家長喊不便 公所增設民眾內急免驚了！

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彰化縣溪湖鎮湖東運動公園自2020年改造完成後，成為附近居民運動首選，無奈公園內竟然沒有廁所，不少家長怨聲載道喊不便，今年溪湖鎮公所編列預算，打造五星級的無障礙公共廁所，未來社區將認養協助維護，待廠商改善及驗收完成後，就能開放使用。

溪湖鎮湖東公園附近近年發展迅速，建案商家林立，公園內設置兒童遊樂設施及籃球場，許多附近民眾都會前往運動，特別是傍晚的時候，但唯一美中不足的就是沒有廁所，運動的鄉親已反映多年，但遲遲沒有設置。

鎮長何炳樺表示，去年他參選鎮長時，多次造訪湖東運動公園，不少運動民眾都提出想要廁所的需求，今年公所針對腹地做評估，並運用有限的經費，順利的完成了一座流動廁所，雖然是簡易型，但設施一點都不馬虎。

何炳樺說，廁所的設置均符合中央法規，包含無障礙設施等一應俱全，也一並升級維護公園內的部分設施，提供鄉親更完善、友善的公園環境，不過他在驗收時發現仍有一些小缺失，後續待廠商改善及驗收完成後，就會開放給鄉親使用。

何炳樺提到，對於公園蓋公園其實是很兩難的決定，有部分當地居民擔心蓋廁所，會吸引街友或不良分子聚集變成治安死角，這部分要感謝「湖東社區發展協會」，願意協助維護認養的責任，未來將會限定開放時間，在便民與社區安全兩全下，創造雙贏。