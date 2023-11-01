守護鳶山堰水源地避污染 加裝10支監視器取締違法

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新北市三峽區鳶山堰周邊道路因地處偏僻，常被民眾任意棄置廢棄物，為避免水源地遭受污染，新北市環保局加強稽查取締，於今年10月於該處沿線路段陸續增設監視器目前共計10支，半月以來查獲3件違規，皆依廢棄物清理法規定告發，可處最高新台幣6000元罰鍰。

環保局表示，增設監視器半個月以來，不論是開車濫倒或是隨手拋丟垃圾，全都被抓包，總計已開罰3件。包括10月27日凌晨有不肖水果店業者，趁夜間四下無人，將菜葉等殘渣載運至鳶山堰旁偏僻道路丟棄；10月23日發現兩輛車行經該路段時，從窗戶亂丟垃圾包及寶特瓶至馬路，違規行為都已被沿路監視器清楚拍下，經稽查員調閱畫面查證屬實後，皆依廢棄物清理法進行處分，最高可開罰新臺幣6000元罰鍰。

環保局表示，鳶山堰周邊道路因地處偏僻且緊鄰水源，為了防堵任意棄置廢棄物，除了增設監視器外，經濟部水利署第十河川局、自來水公司及國有財產署也於10月達成共識，預定於今年底前在鳶山堰旁道路加設圍籬，稽查員也持續不定期巡邏，一旦發現違規者，均依廢棄物清理法規定告發處分，以阻絕廢棄物流入鳶山堰、污染水源的情形發生，也呼籲民眾勿以身試法。

環保局強調，亂丟垃圾行為不容寬貸，目前環保局每年均持續增購移動式監視器，去年累計購置達1029組，已達一里一監視器政策目標，未來購置的監視器，將以高畫質、具網路傳輸功能或AI辨識功能的高效能監視器來加強取締。