亞洲首座！ 台灣有機農業研究中心花蓮揭牌

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推展台灣有機農業，駐美代表蕭美琴8年前在花蓮立委任內提案成立「有機農業研究中心」，在中央約2億元經費挹注下，經4年籌備、2年工期及取得使用執照等，今天終於揭牌啟用，為亞洲首座專責有機農業研究機構。另外，花蓮區農業改良場長杜麗華今卸任，並接任農業部動植物防疫檢疫署副署長一職，新場長由副場長楊大吉調陞，將持續帶領花改場團隊為東部農業奮鬥。

有機農業研究中心位在花蓮壽豐鄉，2015年開始籌備，經與退輔會協調取得逾10公頃土地並完成移撥、用地變更及地上物排除等事宜，2020年底動工、2021年底完工、2022年取得使用執照，今正式啟用。

花改場今舉辦中心啟用典禮，農業部代理部長陳駿季、前農業部長陳吉仲、前農委會主委林聰賢、農糧署長胡忠一、縣長徐榛蔚等人一同揭牌，駐美代表蕭美琴則透過預錄影片祝賀國內有機農業發展邁入全新的里程碑。

陳駿季表示，有機農業研究中心成立價值為維護台灣土地及環境的永續，提供安全、健康的農產品給所有消費者。全台有機耕作面積逾2.3萬公頃，過去8年成長快速，代表消費者漸漸接受有機農產品，不過有機農業並非只是把種子放進田裡，而是需要精進的資材、生物防治等才能持續發展，期待中心未來能技術性支持全台有機農業發展，作為重要樞紐，結合各單位研究量能，扮演領航角色帶領有機農業持續往前。

陳吉仲於農委會主委及農業部長任內曾參與有機農業研究中心的籌備計畫，今天看到中心啟用，心中充滿感動，對花改場同仁、徐榛蔚及蕭美琴等人獻上感謝，「沒有他們就沒有今天的落成典禮」，同時他也希望農民能繼續給予農業部正面的支持，強調「國家要永續，農業就要永續」。

楊大吉表示，有機農業研究中心最重要的任務為擔任國內外技術的連結橋樑，除培育更多國內有機青農，並整合所有病患防治資材、省工智慧栽培技術等，讓國內有機農業技術向上提升，往成為有機國家的目標邁進。

花改場表示，目前全球具專責有機農業研究機構的國家包括加拿大、美國、英國及瑞士，花蓮的有機農業研究中心不僅是台灣第1座，也是亞洲首座。