蘆洲大拜拜傳承百年 湧蓮寺觀音佛祖遶境祈福

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明（2）日農曆9月19日為觀音佛祖出家紀念日，湧蓮寺從10月31日開始連三天舉行祈安禮斗法會，結合各宮廟、軒社、藝陣遶境蘆洲巡安，即俗稱的「蘆洲大拜拜」，副市長陳純敬也特別前往參拜，感謝湧蓮寺對地方的貢獻，也祈求市政順利，遶境沿途藝陣匯演、民眾夾道擺設香案恭迎聖駕，相當熱鬧。

陳純敬表示，湧蓮寺秉持觀音佛祖慈悲救苦救難精神，長期致力社會公益慈善，從八仙樂園粉塵氣爆、八八風災、台南維冠大樓震災、花蓮大地震、土耳其震災等，總是發揮濟世救人精神，第一時間捐出仟萬善款，並支持市政推動，捐助防疫基金及捐款6.6 億元予市府興建慈善公益大樓，造福地方民眾，年年榮獲績優宗教團體表揚，感謝廟方的義舉與付出。

主委陳宏昌表示，今年遶境活動由湧蓮寺5尊佛祖及二位護法聖駕出巡，巡安蘆洲地區祈福閤境平安，2日為觀音佛祖出家紀念正日，上午也有打齋與信眾結緣，民眾還可以在廟埕外躦轎腳、在國姓殿擲筊拿錢母，此次法會物資也將於11月6日發放給弱勢居民。

民政局長林耀長表示，湧蓮寺「蘆洲大拜拜」傳承百年，依慣例在觀世音菩薩出家紀念日前一天，結合多個陣頭在蘆洲地區遶境為民祈福，在地老中青幼跨世代都會參與，除了宗教意義外，也是凝聚在地共識的重要活動。

林耀長說，除了湧蓮寺，板橋接雲寺、汐止金龍山北峰寺、林口竹林山觀音寺、中和南山觀音寺等主祀觀世音菩薩的廟宇也有舉辦法會、活動，歡迎信眾準備鮮花素果祈福參拜。