台股面臨萬六保衛戰 這幾檔題材攻守皆宜

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投組表現：

保瑞（6472）表現最佳，1日股價下跌0.46％，股價在季線之前遇壓受阻，成交量萎縮，盤整完成後，後勢仍有上漲機會。

云辰（2390）表現最差，1日股價下跌2.32％，股價收盤若跌破14.5元，則建議停損賣出。

盤勢預測：

台股大盤開高走低，終場上漲37.29點，漲幅0.23％，收在16,038.56點，成交量為2129.64億元。

類股方面，觀光餐飲表現最佳，漲幅3.27％，數位雲端表現最差，跌幅1.42％，權值股台積電下跌1元，跌幅0.19％，收在528元。聯發科上漲4元，漲幅0.48％，收在846元。

台股大盤盤中雖跌破16,000點，但卻未跌破前日低點，收盤仍能站上16,000點，短線暫時有止跌跡象，但仍需關注2日凌晨美國利率會議後，美股是否能反轉向上。類股方面，政策股中的生技、太陽能及觀光餐飲等輪流上漲，在大選期間投資人可逢低布局，攻守皆宜；觀光餐飲股中的山富、王品、雄獅、雲品等個股可特別留意。

投組表現：

保瑞（6472）表現最佳， 受惠大盤止跌回穩，不占指數個股有機會輪漲。

云辰（2390）表現最差，受到爆量影響，股價持續拉回。

盤勢預測：

美股開高激勵下，大盤力守萬六支撐，但是新台幣卻跌破新低，影響外資的操作，而近期台股受到資金回流美國的影響，只要台幣由貶轉升值時，台股應該就是不在破底時行情，股價表現也相對不容易成為一日行情。

投組表現：

保瑞（6472）表現最佳，財測有望上修帶動股價反彈，不過季線反壓將至，要留意短線賣壓是否出籠，中線看好股價重返700元大關。

泰福-KY（4164）表現最差，生物相似藥TX-01未如市場預期在10月底獲美國通知取證，導致失望性賣壓出籠。由於取證並無確切時程，短線持有者可以67.3元作為轉弱出場點，中長線持有者則可等未來美方進一步回覆。

盤勢預測：

美股四大指數反彈，激勵台股11月開門紅，不過技術面上仍受制5日線反壓，加上市場等待FOMC會議結果，多方追價意願薄弱，最終僅小漲37點且價漲量縮。

據FedWatch站顯示，預估本月聯準會維持利率不變，至於12月中升息一碼機率則在3成左右，可觀察會後聲明對升息機率之影響。由於以巴衝突未解，市場普遍預期年底聯準會仍會按兵不動，若能促使美元指數回落將有利台股向上。

選股上，進入月報和季報的密集公布期，財報績優股短線有望上攻。此外台北國際旅展3日登場，今天觀光股也普遍紅通通，但絕大多數個股的疫後紅利高峰已過，要小心未來營運回歸常值，僅可短線看待。

生技股本月亦有展覽題材，先是月中生技論壇登場，緊接著月底又有醫療科技展接棒，市場聚焦在智慧醫療的發展。相關概念股中，安克挾10月營收走高，股價連2日強鎖漲停，至於首家定位AI醫療的長佳智能在前三季營收年增4成的好成績下，今天亦有買盤進駐。另外華碩旗團旗下醫療顯示器大廠醫揚，預估第四季營收向上，全年營收有望創歷史新高，雖然今日股價拉回，但型態上已構築W底，投資人可留意後續是否補量轉強向上。

投組表現：

艾訊（3088）表現最佳，Q4營收優於Q3，10月跌深反彈遇月線反壓拉回5均。

揚智（3041）表現最差，提列庫存跌價損失Q3營運虧損，震盪拉回短均線後買盤敲進。

盤勢預測：

美國昨公布10月消費者信心指數降至5個月來低點，連續3個月下滑，消費者對未來1年通膨預期大幅成長，市場等待周三聯邦公開市場委員會利率決議，緊接著蘋果最新財報和周四的英國央行政策決定，美股四大指數全數收紅。

美國10年期公債殖利率高漲，對股市造成壓力，台股震盪走跌力守萬六關卡，美股周二以反彈態勢結束10月的最後一個交易日，激勵今日盤面7成個股上漲，利率決策前市場觀望情緒濃厚，目前短期均線下彎賣壓較大，短線可能回測年線支撐，靜待盤勢回穩走揚。