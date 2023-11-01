花蓮五大休閒農業區 讓你一次玩得夠

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花蓮共有五大休閒農業區，花蓮縣政府為了推廣花蓮農特產品、花蓮觀光旅遊，藉由媒合交流會一次集結壽豐休閒農業區、馬太鞍休閒農業區、舞鶴休閒農業區、東豐休閒農業區、羅山休閒農業區與旅宿業，將花蓮自然美景、花蓮在地農特產品及農遊體驗的美好一起推廣出去，讓更多國人認識花蓮，帶動花蓮農遊觀光人潮及商機。

壽豐休閒農業區

壽豐休閒農業區位於花蓮共和村、豐山村、豐裡村、豐坪村及壽豐村內，面積約有597.6公頃，為主要生產有機農業及友善養殖漁業，除了以生產苦瓜、食用百合與有機蔬菜聞名的江玉寶和佳豐農場，還有種植果樹的老村長果園，農會輔導的壽豐農學苑，生產有機咖啡的西麓武嗨法拉斯，生態住宿的小雨蛙民宿，由玉石加工轉型香草植物種植的如豐琢玉，以及水產養殖經驗豐富的立川漁場和心宿體驗農園。

羅山休閒農業區

羅山休閒農業區位於羅山有機村，在全村 171 戶、580 位居民的共識下，200公頃的農地逐漸轉為有機耕作，村內沒有任何工業污染，空氣清淨，土壤肥沃，成功孕育了優質的富麗米，是台灣第一個有機村。

除了種植稻米、無毒有機農特產品，羅山還盛產桂竹，60-70年代還是斗笠出口各個鄉鎮最多的村落，現在為維護自然資源永續利用，將竹子發展竹筷、牙刷、竹炭，建置全台最大社區型竹炭設備，生產竹醋液等產品，另外羅山瀑布、羅山大魚池、泥火山地質景觀也非常知名，還以泥火山天然鹵水來製作豆腐、豆漿、食農體驗、生態旅遊等活動。

位於羅山村隔壁萬寧村的樺勝美有機果園，也屬於羅山休閒農業區範圍，以蔓花生草生栽培、無毒無汙染農法，有機栽種不同品種的芭樂，金黃耀眼的芭樂，吃起來香脆可口，而且無心插柳種植的蔓花生，讓整個芭樂果園像是佈滿綠色地毯，非常療癒優美，不長雜草，又可以防蟲害，是隱藏在中央山脈與海岸山脈的祕境！樺勝美有機果園還提供採果體驗、芭樂醋DIY、絲瓜絡竹背刷DIY等活動，最特別的，還可躺在猶如彈簧床的蔓花生上、靜心冥想的五感體驗，好玩又有趣唷！

馬太鞍休閒農業區

馬太鞍休閒農業區位於花蓮光復鄉的馬太鞍濕地，是一處湧泉不絕的天然沼澤濕地，並孕育出豐富的鳥類、蛙類、底棲性魚類等多樣化自然生態。來這裡可以體驗阿美族傳統歌舞、編織體驗，還有阿美族獨特的「Palakaw」巴拉告捕魚、石頭火鍋、樹豆味噌等美食饗宴。

近幾年第二代接手，還規劃「螢饗」賞螢體驗，感受馬太鞍濕地夜晚與白天不同風貌。另外還有自然生態導覽、DIY療癒植栽體驗，有趣又好玩，非常適合親子旅遊，來花蓮光復旅遊不可錯過唷！

舞鶴休閒農業區

舞鶴休閒農業區的範圍遍及舞鶴台地及瑞穗牧場，位於紅葉溪與秀姑巒溪的匯流處。主要生產咖啡、「天鶴茶」聞名。舞鶴茶園百年咖啡樹於日據時代種植，是日本總督府在台六大主要咖啡產地，還曾經是進貢日本天皇的聖品。主要栽種咖啡品種為「阿拉比卡」咖啡，獨一無二香濃口感，入口回甘滑順、酸味低，連日本天皇都愛喝。天鶴茶指舞鶴村之半球型包種茶，味道清香甘醇，也非常推薦。

除此~鶴岡文旦也很知名，木日光文旦驛站一年四季都可以玩，柚子盛產時可以體驗採文旦、DIY柚子醬、柚香燒肉餐，3~4月柚子花季時還有香野炊體驗、柚香走春踩花趣體驗，另外還有柚子彩繪、柚花鹽與清潔劑等DIY活動。

東豐休閒農業區

東豐休閒農業區是花蓮最早的休閒農業區，位於花蓮縣玉里鎮東南側太古嶺下，花蓮最美公路的193縣道末端，以有機米、東豐文旦及有機質肥料聞名，號稱東豐三寶。另外還有砂糖橘採果、洗愛玉吃愛玉、DIY黃金司康等農事體驗活動。

東豐社區保有自然純樸的農村風貌，除了花東縱谷193線上七里霧、東豐八景，由搬運車改造的農村碰碰車，也好好玩，讓遊客搭乘體驗，一覽在地好風景！

花蓮真的很適合悠閒慢活的好地方，五大休閒農業區規劃一連串活動，讓你玩花蓮更深度、更好玩，搭配溫泉季，安排體驗不一樣的花東之旅！