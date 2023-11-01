技嘉：AI伺服器詢問度高 今年整體營收將破千億

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主機板與顯示卡廠商技嘉科技今天召開法人說明會，總經理李宜泰表示，今年第4季消費性電子與伺服器產品將維持第3季動能，目前AI伺服器詢問度非常高，看好2023全年整體營收將突破千億元。

法人關注美國擴大先進人工智慧（AI）晶片銷往中國的影響，李宜泰回應，技嘉AI伺服器幾乎沒有出貨到中國，目前看來沒有影響。

他說，AI伺服器今年第2季原料供給速度較慢，技嘉相關營收較平穩，第3季料況逐漸順暢，伺服器營收表現亮眼，第4季表現可以維持第3季動能，全年伺服器成長有機會優於原本目標，至少年增高雙位數百分比，能否達到三位數百分比要看第4季表現。

李宜泰強調，很多客戶慢慢把AI伺服器列入成長動能來源，目前客戶對AI伺服器詢問度非常高，各個供應商包含輝達（NVIDIA）、英特爾（Intel）、超微（AMD）都積極投入AI發展，可以預期未來AI會快速成長，且AI伺服器大部分採整機或整櫃出貨，對營收貢獻非常有幫助。

不過，李宜泰提到，AI伺服器目前市場需求還是大於供給，技嘉密切注意整體料況以及市場需求是否有明顯變化，缺料問題已逐步改善，明年AI伺服器主要成長將來自晶片供應商新品推出。

產能布局方面，李宜泰說，技嘉持續優化生產製造，在台灣目前有2座工廠，產能足夠因應明後年需求。

技嘉代理發言人蕭文達指出，技嘉消費性電子產品包括主機板和顯示卡，目前產能充足，顯示卡今年上半年表現較平淡，下半年需求逐漸回溫，尤其第3季下旬和第4季需求非常暢旺；主機板第3季出貨增加，全年目標有機會達成。