LINE購物雙11開跑. 最高 LINE POINTS 11,111點數紅包

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全台最大導購平台 LINE 購物1日宣布雙11狂購節，即日起開跑。LINE購物在今年雙11與超過百大品牌合作，業界首創優惠加碼通知，用戶將於第一時間從品牌的 LINE官方帳號收到優惠訊息，立馬下單即賺點。

此外，即日起至11月12日，用戶透過LINE購物官方帳號或 LINE 購物 App完成指定任務，有機會獲得最高11,111點LINE POINTS點數紅包，雙11當天揪好友三人成團組隊，每人單筆消費達1,111元，登錄成功，即有機會再享111點LINE POINTS 點數紅包。

LINE 購物表示，根據資策會今年發布的《2022台灣電子商務使用行為分析》指出，有超過8成民眾會在雙11購物節期間購物，因為雙11期間促銷力度大於其他購物節，因此成為一年中最熱門的購物、囤貨時機點。過去3年，更多品牌投注更多資源在電子商務市場，透過與LINE購物平台合作，提供疊加的點數優惠，更加帶動了線上業績成長。用戶透過LINE購物平台購買品牌直營官網的商品時，可享商品的優惠折扣，再加上導購提供的 LINE POINTS 點數回饋，購物變得更划算，因而帶動品牌夥伴的整體平均流量成長率比起前一年度多了近5成。

LINE 購物為台灣最大的導購平台，站上商店數逾1,300家、商品總數超過3,200萬件，LINE購物App下載數超過380萬。今年持續擴大與品牌夥伴合作的深度與廣度，不僅在近半年增加超過200家品牌夥伴，透過LINE購物的資源挹注，更帶動今年新加入的品牌夥伴官網流量年增率成長超過6成，訂單量更增加近2倍之多。

本次雙11購物節期間，LINE購物與百家夥伴，包括Dyson戴森線上商城、OB嚴選、正官庄、Kiehl's契爾氏官網、Jo Malone London官網等知名大牌，首度推出「優惠加碼通知」，透過品牌官方帳號推播訊息，用戶將在第一時間收到導購優惠情報，立即下單除了享折扣，還能再賺 LINE POINTS 點數回饋。