速食雙11拚好康 比薩下殺23折、雞塊脆薯買一送一

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迎接雙11購物節，速食店同樣祭優惠搶客。必勝客官網連續14天優惠不間斷，包括期間限定比薩口味「炙燒鮭魚」、「培根蛋沙拉」下殺23折，30日前透過PK雙饗卡APP下單還有機會抽iPhone 15 Pro；肯德基13日前祭出超過20種美食優惠套餐，四塊上校雞塊、草苺起司冰淇淋大福等7項清爽解膩人氣點心與飲品，天天享有買一送一。 必勝客期間限定全新口味比薩最低下殺23折，「炙燒鮭魚比薩」嚴選生魚片等級挪威鮭魚，佐以清酒味噌醬、起司濃香；「培根蛋沙拉比薩」以香煎酥脆培根搭配金黃耀眼的雞蛋沙拉，再與濃郁莫扎瑞拉起司交融。13日前於必勝客官網訂購即可享有13吋大比薩222元、9吋小比薩111元好康。

必勝客7日至13日也推出多種買一送一優惠，凡購買期間限定新品「羅勒蛤蜊番茄紙包飯」免費送夏威夷個人比薩，還有限量萬份玉米濃湯、麻糬QQ球買一送一。

肯德基7日至9日開放預購的「雙11超值狂歡優惠組」，10日到13日正式販售，兩款限時人氣優惠套餐，均只要333元，包括6塊咔啦脆雞＋6顆原味蛋撻組成的香濃酥脆狂歡桶，現省351元；另外，透過預訂快取／手機掃碼快速點餐享少排隊，讓你更輕鬆訂購限時的優惠好康；或是透過肯德基專業外送，滿350可享免運服務。此外，13日前人氣夯品4塊上校雞塊、解膩爽口草莓起司冰淇淋大福、可樂、香酥脆薯等買一送一。