公費流感疫苗施打破390萬劑 今起第2階段開打

公費流感疫苗10月2日開打，截至10月底，共接種了390萬劑，打氣比去年同期好。今是第2階段公費流感疫苗開打日，疾管署特別邀請防疫大使黃國倫及妻子寇乃馨帶頭接種，鼓勵公費對象，透過疫苗提高自身保護力。面對民眾的高端「避打潮」，疾管署長莊人祥透露，他與防疫大使今日接種的都是高端疫苗，呼籲民眾儘量別挑廠牌，勿因選擇特定廠牌，排擠幼童接種疫苗的權益。

流感疫苗共分2階段開打，第1階段優先接種對象包括醫事及衛生防疫人員、65歲以上長者、長照機構受照顧者及工作人員、6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、潛在疾病者、6個月內嬰兒的父母、托育人員、國小到五專1～3年級學生；第2階段則在11月1日開打，開放50～64歲無高風險慢性病的民眾施打。

為提高流感疫苗施打率，疾管署7度與全聯福利中心合作，於全聯指定門市設置接種站，據點眾多方便民眾就近施打。防疫大使黃國倫與妻子寇乃馨今也至全聯接種疫苗，兩人透露過去曾因接種疫苗而吵架，當時黃國倫並不清楚疫苗的好處，認為「沒事幹嘛去打？」，直到寇乃馨告訴他「不打就不要回家」，才乖乖就範。兩人在全聯加入接種行列後，就一直維持每年接種的習慣。

莊人祥表示，本年度疾管署共準備698萬劑公費流感疫苗，呼籲50至64歲無高風險慢性病的朋友前往接種。截至今年10月底，全台共計接種390萬1413劑，對比去年同期的371萬9160劑，今年比去年多了18萬2253劑。目前國內庫存的公費疫苗以國光最多，而高端則剩下20萬劑左右，已接種39萬劑。

疾管署提供的公費疫苗廠牌為國光、高端、賽諾菲及東洋，其中國光、高端都能提供3歲以上民眾接種，而賽諾菲、東洋則可供3歲以下幼兒施打。面對國人先前的「避打潮」，基層醫療協會理事長、小兒科醫師林應然曾提出對幼兒接種的擔憂。莊人祥表示，若民眾挑選特定廠牌，不打高端，也不打國光，就會排擠到幼兒的接種。雖然目前尚未觀察到這樣的狀況，但他仍提醒民眾儘量別挑廠牌，把賽諾菲、東洋留給3歲以下幼兒施打。今日包括黃國倫、寇乃馨、莊人祥，接種的都是高端疫苗。

對於流感疫情的趨勢，莊人祥表示，過去流感疫情約在12月後開始上升，並在過年時達到高峰。過去3、4年，台灣都沒有流感的流行，大部分的民眾都沒有抗體，從今年6月以後，流感疫情就已上升，因此今年整年都處於流感季。若許多人都已感染，加上有本流感季有400～500萬人接種疫苗，也許過年時的疫情就不會上升，秋冬是否還會有一波流行，還需要再觀察。

除了流感疫苗，新冠XBB.1.5疫苗已於10月11日開放全民施打，莊人祥提醒民眾，疫後的新生活，應接種流感、新冠疫苗，取得雙重保護力。另65歲以上長者，亦可依不同階段資格，接種肺炎鏈球菌疫苗，降低呼吸道疾病引起重症及死亡風險。