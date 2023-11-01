橋村炸雞二店進駐台北101！12款個人餐亮相 明開幕祭買一送一

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

南韓知名炸雞品牌「橋村炸雞」今年8月登台，首店插旗板橋車站環球購物中心，掀起排隊熱潮。如今宣布第二店將於2日進駐台北101 B1美食街，基於一店消費觀察和二店商務客群考量，台北101店主打個人及雙人套餐，讓餐點選擇更彈性；2日至6日，每日前30組購買炸雞系列任一品項者，享獨家橋村鉑金啤酒、精釀柚子啤酒買一送一優惠。

「橋村炸雞」首店開幕至今，每日排隊人潮絡繹不絕，二店瞄準信義區的高消費力和美食多樣性，落腳台北101購物中心，而第三家分店也將於12月亮相。台北101店店裝潢以橋村的黃色做活潑點綴，傳遞品牌的溫馨氛圍。而深諳該商圈快節奏的步調，提供便利迅捷的用餐方式，同時坐落於美食廣場，消費者無需等待專屬內用座位，也可輕鬆享受橋村美味。

不同於韓國，想吃炸雞只能選擇大份量的分享餐，台灣「橋村炸雞」的套餐組合，個人或雙人就能享受最經典的蜂蜜帶骨雞和腿翅Combo。而多達12種不同的個人套餐，從經典炸雞系列到赴韓必吃美食等多元選項，雙人餐更推出4種搭配法，透過將熱門品項與套餐的綑綁策略，更符合台北101商務客在尖峰時段的用餐需求。多樣化的副餐也是二店一大亮點，共7種經典副餐，如來自韓國的韓苔苔木薯脆片以及清爽的生乳霜淇淋系列，甜鹹選擇彈性搭配，讓人隨享韓式美味。

11月2日至6日，每日前30名購買炸雞系列品項（全雞、半雞、Combo、無骨腿肉）的消費者，即享橋村啤酒買一送一。 ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！