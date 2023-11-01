國際制裁＋經濟疲軟 傳北韓關閉12間駐外使館

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【中央社首爾1日綜合外電報導】根據媒體報導和分析人士指稱，北韓準備關閉包括西班牙、香港和非洲多國在內的駐外使館，數目多達12間，此舉恐導致平壤在全球近25%的使館關門。

路透社報導，南韓統一部昨天表示，北韓最近關閉國外使館，顯示這個與世隔絕的國家，因受國際制裁而難以在海外賺錢。

官方的北韓中央通信社（KCNA）日前報導，北韓大使上週已對安哥拉和烏干達領袖進行「告別」拜會。安、烏兩國當地媒體報導，北韓駐當地使館已經關閉。

自1970年代以來，安哥拉和烏干達均與北韓建立了友好關係，雙方保持軍事合作，北韓並對兩國出口巨型社會主義風格雕像而獲得稀有的外匯來源。

總部設於首爾的北韓資訊分析網站NK Pro創辦人歐卡洛爾（Chad O'Carroll）表示，北韓關閉使館可能是「該國幾十年來最大的外交政策調整之一」的先聲，不過這會影響北韓的外交接觸、國內人道救濟工作，以及創造非法收入的能力。

歐卡洛爾在今天發布的報告中表示，因國際制裁、平壤與全球脫節，以及國內經濟疲軟，北韓可能要關閉逾12間使館。

負責南北韓事務的南韓統一部表示，北韓撤館反映了國際制裁的影響，這些制裁旨在切斷北韓核子與飛彈計畫的資金來源。

南韓統一部在聲明中表示，「顯然由於國際社會加強制裁，他們（北韓）外匯收入事業陷入困境，導致使館難以維持而撤離。」

南韓統一部表示，北韓與159個國家建立了正式關係，但直到它退出安哥拉和烏干達之前，它在海外設有53間外交使館，包括3個領事館和3個代表處。

「這可能是北韓經濟形勢困難的跡象，北韓與傳統友好國家連維持最低限度的外交關係都困難重重。」

根據南韓聯合通訊社（韓聯社）報導，北韓也將關閉駐西班牙使館，並由其駐義大利使館代表處理相關事務。

西班牙共產黨在官網發布的公函顯示，北韓大使館在10月26日的一封信中宣布關閉。

北韓駐馬德里大使館一度成為關注的焦點。有一個尋求推翻北韓領袖金正恩的組織，成員在2019年闖入了北韓駐馬德里大使館，他們捆綁並堵住工作人員的嘴，最後帶著電腦和其他設備離開。

平壤譴責此一事件是「嚴重侵犯主權和恐怖襲擊」，並指責美國沒有徹底調查該組織並拒絕引渡其領袖。