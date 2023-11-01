「雲林金三角生活圈」家戶數5年暴增4,500戶 磁吸外地建商搶進金三角推案

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雲林縣近幾年隨著交通發展快速，傳產業快速轉型與新創產業園區陸續設立，越來越多國際大廠進駐設廠，年輕族群返鄉或跨區就業機會大增，近5年家戶數增加4418戶、尤其是小家庭暴增！被稱為「雲林金三角生活圈」的斗六、虎尾及斗南，受惠三鄉鎮市繁榮商圈聚集，吸引越來越多外地開發商爭相搶進購地插旗。

鄉林不動產研究室指出，斗六，虎尾與斗南擁有國道一、國道三號與台78線快速道路，以及台鐵與高鐵等主要交通動脈，人流與物流活躍，除了產業加速進駐，中科虎尾園區趨於飽和，雲林縣政府正在爭取擴大園區基地面積！

尤其是封測大廠矽品精密，已承租中科虎尾園區4.5公頃土地，預定2025年第一階段設廠工程即將完工，初期有望帶進逾千個就業人口紅利，再加上雲林縣長張麗善也在積極爭取「護國神山」台積電（2330）到雲林投資設廠，一旦成功，將為雲林的科技產業發展帶來神助攻。

其次是高鐵縮短城市距離，雲林虎尾高鐵站將中部五縣市（中彰投雲苗）變成一日生活圈，中科園區橫跨台中西屯大雅神岡、彰化二林、雲林虎尾等地，挟著核心地理優勢加上科技產業擴大進駐，吸納北漂就業人口返鄉，人口回歸校正現象明顯，台中人口成長快速，而彰投雲苗也正朝著「都會區多核心發展型態」，產業與人口外溢的擴大效益。

隨著產業擴大轉型，除了台塑（1301）麥寮六輕園區之外，虎尾、斗六工業區也引進科技大廠，就業機會增多，吸引了許多原本在異鄉的年輕族群返鄉，使得這三個鄉鎮總人口多達22萬人以上，近五年來雖因少子化關係，人口略有小減，但小家庭增加，整體總戶數均維持正成長。

鄉林（5531）集團董事長、商總主席賴正鎰指出，高鐵西部走廊一日生活圈以及中科的延伸帶動，讓沿線城鄉差距縮小，他是當年出外打拼的雲林人很有感觸，雲林產業已經不再侷限於農業，而是更多元化。

賴正鎰表示，斗六市中心已長達10年以上沒有釋出土地，更沒有新建案推出，他相信這次回鄉里建設，希望能回到故鄉蓋一座最具指標性鄉林建築美學的社區大樓，帶動斗六市區展現新風貌。

鄉林集團這次買下的土地位於鎮東地區斗六國中與斗六高中之間，基地面積1,600坪，過去五十多年來是種植老欉文旦柚的土地，鄉林買下後，地主將老欉文旦樹移植他處，留下數十棵木瓜，現在正值收成季節，木瓜結實纍纍。

鄉林日前邀請鄰近里民前往同樂採收後即開始整地，預計將以一個半月的時間進行整地綠美化成為千坪公園，先提供給斗六市民一個新的散步休閒區，年底將舉辦聖誕趴市集，等取得建照後，馬上就會開始動工興建。

賴正鎰透露，該案基地除了先做好綠美化，短暫供民眾休閒之用，年底前也會發起「雲林100個堅持」的徵文活動，希望能記錄雲林在地，具有豐富故事與感情的人物或創業故事，挖掘出這些人堅持做到最好的情節，紀錄成文字，希望能透過網路宣傳，成為國人傳頌，引以為驕傲的雲林人。

鄉林不動產研究室說，斗六市是雲林縣治所在地，生活機能生熟、交通便利，因為發展得相當早，極需要加速都市更新與市區重劃，所以區域內建地或重劃區土地釋出有限，隨著近年工料雙漲及土地價格翻倍上揚，房價早已「坐2望3」，尤其鄰近工業區帶進的人口紅利，剛性需求推升房價水漲船高，對房市發展挹注大利多。

這也是鄉林集團跨越濁水溪第一個建案，中部地區的建商，包括山璞、富旺（6219）及北部建商寶佳集團旗下的勝麗建設等，都已陸續到斗六購地插旗，鎖定客層除了在地、返鄉置產客群外，不少因工作跨區置產的自住剛性需求客人，房市潛力大。