台南寵物公園6都最少遭批 農業局：擬定增3座拚明年3月前完工

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許多毛小孩都是家裡的寶貝，但台南市的寵物公園數量在6都卻是敬陪末座，與高雄市都只有2座；但高雄市已確定將再打造16座寵物公園，今年將先完成4座，市議員陳怡珍1日市政總質詢時，要求市府加快速度增設寵物公園，為毛小孩找出專屬的活動空間。市府農業局長李建裕答詢說，目前已擬定3處寵物公園的地點，期待11月底能動工興建，趕在明年3月前完工。

陳怡珍指出，目前台北市有19座寵物公園、新北市22座、桃園市19座、台中市7座，台南市及高雄市都只有2座；不過，台北市今年底之前將新增信義區及內湖區寵物公園，全市增加到21座；新北市長侯友宜也允諾增設寵物公園，期盼每年增加1座；桃園市今年規畫將再增設至少3座；台中市未來每年規畫4處，全市29區至少都要有1座；高雄市將再打造16座寵物公園，今年先完成4座，明年再完成6座，另有6座正與地方討論中。

陳怡珍說，反觀台南市只有安平區州平路、新營區南瀛綠都心公園等2座寵物公園，很快地就是6都實質墊底，除要求市府加快規畫寵物公園的速度；還強調，日前她與議員周麗津、Ingay Tali穎艾達利、北區長興里長李茂德曾共同會勘，爭取在北區長興生態公園內增設寵物運動公園，該處位於兵工廠內，擁有大片草地，又緊鄰生態公園旁，是很好的地點，期待明年能看到寵物運動公園的誕生。

對此，李建裕表示，目前已擬定3處寵物公園的地點，分別是東區竹篙厝、南區明和公園、永康滯洪池旁，整體規畫設計已經過2次檢討，預計11月召開地方說明會，並上網公告，期待能在11月底動工興建，趕在明年3月前完工。

另外，明年市府也編列1500萬元經費，用來尋找更多寵物活動的空間，北區長興生態公園將列為優先考量。市長黃偉哲亦允諾，如果地點沒有問題，將加速推動設置寵物公園。