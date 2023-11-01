《國際政治》衝突擴大！葉門胡塞空襲以色列 中東產油大國緊張升高

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】路透社報導，儘管遠在千里之外，但葉門的胡塞（Houthis）武裝組織仍然介入以色列與哈瑪斯之間的戰爭，周二宣稱他們已經對色列展開無人機和導彈攻擊，使以哈衝突擴大的風險升高。

目前全球市場沒有太大反應，投資人靜待聯準會公布利率決議，美股指數期貨小跌，原油價格止跌，目前美國期油微升0.1%，布蘭特期油小漲0.25%。

葉門的胡塞（Houthis）也是伊朗支持之反以色列、反美組織「抵抗軸心」（Axis of Resistance）的成員。自哈瑪斯在10月7日突襲以色列以來，胡塞便表明將與巴勒斯坦人站在一起。

胡塞組織發言人Yahya Saree在電視轉播中表示，該組織已經向以色列發射「大量」導彈與無人機，之後還將發動更多此類攻擊，「以幫助巴勒斯坦人取得勝利」，他表示，胡塞會繼續發動攻擊，直到以色列停止侵略行動。

其聲明證實了以哈衝突正在擴大，這讓世界各國備感不安，包括全球最大石油出口國沙烏地阿拉伯。隨著以色列持續進攻加薩走廊、揚言不摧毀哈瑪斯大本營死不罷休，令人越來越擔心這場衝突可能蔓延開來。

胡塞組織發言人Saree表示，這是該武裝組織自以哈爆發衝突以來第三次襲擊以色列，似乎也證實他們是10月28日無人機攻擊導致埃及發生爆炸的幕後黑手。而在10月19日，美國海軍攔截了三枚巡弋飛彈。

以色列國家安全顧問Tzachi Hanegbi表示，以色列不會容忍胡塞武裝份子的攻擊行動，但被問及以色列將如何應對時，他拒絕透露相關細節。

由伊朗支持的伊拉克民兵也一直向駐伊拉克和敘利亞的美軍開火，而黎巴嫩真主黨（Hezbollah）則在黎以邊境與以色列軍隊駁火不斷。以色列主要的盟友美國已經在該地區部署航母作為威懾力量，以防止加薩衝突擴大。伊朗也曾經表態不希望戰爭蔓延。

不過，伊朗外交部長Hossein Amirabdollahian周二表示，德黑蘭的盟友可能採取進一步行動。他表示，面對猶太復國主義政權的罪行，以及美國對猶太復國主義政權的全力支持，「抵抗軸心」團體不會保持沉默。

根據伊朗官媒報導，他在與卡達元首會面時表示：「他們不會坐等任何人的建議；一旦局勢失控，任何一方都將承擔後果」。

智庫卡內基中東中心（Carnegie Middle East Center）研究部門主管Mohanad Hage Ali表示，以色列面臨的風險是，如果發生全面戰爭，火箭彈從四面八方而來，可能壓跨其防空系統。

胡塞武裝分子對以色列發動飛彈和無人機攻擊，也使沙烏地阿拉伯捲入衝突的風險升高。從葉門向以色列發射無人機或飛彈最直接的飛行路線是經過在紅海附近的沙烏地阿拉伯西部，然後飛越約旦，再進入以色列。

沙國政府尚未對此事發表評論，但沙烏地阿拉伯分析師Aziz Alghashian表示，沙國一定擔心這場衝突蔓延到自家門口，我認為這場戰爭有可能使沙烏地阿拉伯陷入在美國、以色列和伊朗之間選邊站的處境。沙國應該會想要避免這種情況發生。