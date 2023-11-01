《國際產業》電動車市況不佳 雷諾Ampere IPO計畫受考驗

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】據知情人士透露，由於電動車需求疲軟、來自中國的競爭加劇，以及市場動盪，讓雷諾汽車(Renault)推動旗下電動車部門Ampere上市的計畫，變得更加複雜。

雷諾計畫透過公開上市活動(IPO)，從Ampere身上榨取更多的現金，但是如果估值低於70億歐元，可能就不會繼續往前走，一名消息人士甚至表示，最後的決定點可能在60億歐元。

他們表示，目前的市場狀況，將讓IPO很難達到那樣的估值。雷諾之前計畫在2023年下半籌備，然後在明年春季進行IPO。

數家歐洲公司，包括DKV Mobility、德國變速箱供應商Renk，和法國的Planisware，最近都以市場狀況為由取消了IPO計畫。目前包括特斯拉(Tesla)在內的汽車製造商警告，電動車成長正在放緩。

部分分析師已經對雷諾期望的100億歐元估值表示懷疑，部分人建議雷諾應尋找其它的募資管道。

此次的IPO計畫是雷諾執行長Luca de Meo徹底改革計畫的一部分。該計畫包括與中國吉利汽車和沙烏地阿拉伯國家石油(Aramco)的合作、分拆雷諾的引擎業務，以及全面改革與日產的聯盟關係。

一位歐洲基金經理表示，鑑於IPO市場環境艱難，雷諾最終可能需要接受投資人為Ampere提供的任何較低的估值，才能推進這項工作。

雷諾將在11月15日就此次IPO舉辦投資人說明會。該公司表示，短期內可能會有市場壓力。但雷諾指出，歐洲電動車市場的占比，已經從2022年的15%上升至2023年的20%，而且獨立研究指出，到2030年，該產業的年均營收成長率將達20%以上。

Ampere是歐洲唯一一家純電動車品牌，其交易價格應該比其它同行高出數倍，並且具有低風險的指數式增長潛力。

瑞銀(UBS)分析師曾在8月31日表示，Ampere價值僅為30億至40億歐元之間，並警告雷諾是歐洲市場中對中國競爭對手曝險最大的公司之一。

巴克萊分析師最近對Ampere的估值僅達50億歐元。伯恩斯坦分析師在上周致函de Meo，建議他放棄IPO，並考慮出售雷諾在日產所持的28%股份，以籌集現金。