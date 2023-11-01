迎雙11購物節 王子邱勝翊新寵德國小金牛出門必備配件

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十年前開始經營自創潮牌的王子邱勝翊，歷經疫情影響仍屹立不搖，原本以服飾為主，後來為因應市場需求及發展多元化另開發生活用品，沒想到竟然因此突破關卡，創下破千萬營收佳績。

霸屏資優生王子在個人臉書上公開自己新寵兒，現在每天出門必備配件-BRAUN BUFFEL德國小金牛後背包，出門隨時能帶著筆電處理品牌的繁多事務，細緻義大利皮革與精湛皮革壓紋工藝，讓王子愛不釋手，貼心的細節設計更是深得王子的心。

王子表示：「經營一個好的品牌，必須站在使用者的角度思考」，會愛上BRAUN BUFFEL德國小金牛，正是因為與他的經營理念不謀而合，許多貼心設計也讓王子得以借鏡，希望自創品牌能像這個百年品牌一樣歷久不衰。

近期橫跨綜藝與戲劇圈的王子不但一連接下《全明星運動會3》、《全明星觀察中2》、《原子少年》、《社長之路》、《願望合夥人》、《來吧！營業中2》、《未來少女》等實境節目，還在《地獄里長》和《沒有你我依然燦爛》等戲劇節目中參與演出，不論扮演什麼角色，他總是全心投入，不斷挑戰自我。

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