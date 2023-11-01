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白馬磁磚再獲臺灣產業界奧斯卡獎 蟬聯臺灣精品最高榮耀

  • 工商時報 傅秉祥
圖說：白馬磁磚「雲泉石系列」以輕淺沉穩的石紋肌理，刻劃出生活美學軌跡；大尺寸不僅放大了視覺感受，也放大空間自由度。圖/白馬提供
圖說：白馬磁磚「雲泉石系列」以輕淺沉穩的石紋肌理，刻劃出生活美學軌跡；大尺寸不僅放大了視覺感受，也放大空間自由度。圖/白馬提供

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歷時四個月，逾百位國內專家學者的全方位嚴格評選後，白馬磁磚再度蟬聯經濟部第32屆「台灣精品獎」，打破同業得獎紀錄，成為同業唯一連續14年獲獎的磁磚品牌。

據了解，在地深耕已逾70年的白馬磁磚何以能連年獲獎?原因應在於持續不斷以創新能量打造最佳建材!本屆白馬再以60×120cm大尺寸「雲泉石系列」，及地壁均適用的「樂活系列」獲得產業最高榮譽「台灣精品獎」，這是白馬磁磚自2011年開始連續第14年獲獎，不僅創下同業最長的得獎紀錄，更是得獎產品最多的磁磚品牌。白馬磁磚表示身為全國產品線最齊全的磁磚廠，獲獎系列產品從內到外、地到壁全數囊括：無論是室內使用的大尺寸石英磚，到室外使用的外牆磚；或者地面使用的木紋磚、石英磚，到壁面使用的施釉壁磚俱全，顯示出白馬磁磚的卓越造磚工藝，無論研發、設計、品質等各方面，都獲得國內外專家肯定。

白馬磁磚指出，該集團以「美好生活，最真實的幸福」為產品訴求，強調白馬磁磚帶給消費者的「價值」，讓消費者在白馬磁磚建構的安全堡壘裡，能盡情的感受到全家人在一起的美好生活才是世界上最真實的幸福，白馬磁磚強調身為同業榮獲台灣精品獎最多的品牌，將持續秉持「美好生活」的理念打造好磁磚，消費大眾可以在白馬磁磚挑選獲得國家保證的精品，為珍愛的家人構築一座精緻美宅，白馬磁磚參閱網址：http://www.whitehorse.com.tw/

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