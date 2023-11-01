紡織上中游廠第四季營運成長有限，產業明年才有起色

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瓶用聚酯需求進入季節性走淡，紡織用聚酯、加工絲等化纖產品需求雖逐步進入旺季，但下游客戶下單力道仍保守，遠東新(1402)、新纖(1409)、力麗(1444)等預期，第四季營運回溫程度有限，季增率約在個位數，整體紡織產業營運景氣要等到明年上半年才會有較明顯起色。

瓶用酯粒進入第四季季節性淡季，遠東新、新纖指出，訂單有減，加上市場供給增加，價格有壓，獲利水準已不如以往。

市場指出，遠東新的紡織事業群中，長纖產品高達8成為環保回收產品，訂單穩定，第四季營運預期會優於第三季，不過，產品單價不易拉高，季增幅度應在1成上下。

至於遠東新的石化事業，由於PTA長期供過於求，加上下游產業景氣仍未完全回溫，營運壓力仍大。

新纖的營項中，長纖終端庫存消化的差不多，市況開始築底盤整，第三季訂單漸有回溫、預期第四季還不差，長纖產線的稼動率已回到80％～90％；至於工業紗部分，需求、訂單仍比去年疲弱；工程塑膠、瓶用酯粒的市場需求穩定，訂單維持一定水準。

目前影響紡纖上中游廠營運最主要的因素就是，聚酯絲(POY)產品的開工率一直拉不起來，對紡纖廠來說，營運壓力頗大。

力麗指出，這波化纖、加工絲廠復甦春燕遲遲不來，主要跟大陸貨傾銷有相當大的關係，原本看第四季應該會回溫，但又遇到中東局勢突變，市場不確定因素有增加，回溫得等明年春節過後看市況有無好轉一些。

以目前市場訂單能見度來看，遠東新、新纖、力麗都認為，第四季應該會比第三季好，但幅度應不會太明顯。