中油新任董事名單出爐 新增三席獨董

中油第34屆董事名單公告出爐，並於11月15日生效。中油公告現任董事會共有16席（13董、3監），新任董事會則有15席董事（含3席獨立董事），包括董事長李順欽、總經理方振仁等11席董事均留任。
中油表示，此次董事會新增能源署組長高淑芳為董事，以及3席獨立董事：台灣經濟研究院院長張建一、現任財團法人中興工程顧問社董事長曾參寶、陳月端(獨立董事)；現任國立高雄大學校長陳月端。
中油現任董事任期為108／06／24～112／11／1；新任董事名單將於11月15日生效。
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中油第34屆董事名單公告出爐，並於11月15日生效。中油公告現任董事會共有16席（13董、3監），新任董事會則有15席董事（含3席獨立董事），包括董事長李順欽、總經理方振仁等11席董事均留任。
中油表示，此次董事會新增能源署組長高淑芳為董事，以及3席獨立董事：台灣經濟研究院院長張建一、現任財團法人中興工程顧問社董事長曾參寶、陳月端(獨立董事)；現任國立高雄大學校長陳月端。
中油現任董事任期為108／06／24～112／11／1；新任董事名單將於11月15日生效。
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