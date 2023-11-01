三星暖心健檢 手機家電免費檢測

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台灣三星電子表示，為了幫消費者創造便捷生活，並感謝消費者長久以來的支持和信任，即日起在全台各地舉辦「全星為你，暖心健檢」活動。

三星全機型手機消費者即日起可線上預約，於10月25日至12月29日指定日期，至指定三星智慧館，免費享有智慧診斷及產品清潔兩大服務，協助使用者檢測系統排錯，並經由細心保養讓愛機煥然一新。經由健檢服務可讓使用者更了解其手機狀態，提前做好各項防護以延長使用壽命，完成檢測服務後還可獲得精美贈品。

此外，凡於台灣購買三星大型家電的消費者，三星亦提供免費到府檢查的貼心服務，自11月10日至12月26日止，用戶可至活動官網預約申請家電到府安心診斷。預約成功後，將安排專業工程師再約定時間到顧客家中，為電視、洗衣機、冰箱進行產品健診，逐一檢查產品有無任何異常、協助韌體升級、提供產品正確使用方式與建議等，另將協助消費者清潔產品和整理線材，提供消費者安心便利的售後保障。無論智慧型手機或大型家電，三星將持續努力提供更個人化、體貼暖心的消費體驗與售後服務。

手機裝置為限台灣購買之Galaxy 全系列手機裝置，不包含平行輸入之產品。家電產品為限台灣購買之電視、洗衣機、冰箱，不包含平行輸入之產品。

三星註明，「全星為你 暖心健檢」全台巡迴活動，須至活動網站（預計於10月20日起開放預約）預約手機裝置健檢時間，並於指定時間至指定門市參與健檢活動。申請名額數量有限，額滿為止，恕不受理現場報名。每位健檢服務時間預計30分鐘。

現場無維修服務，若遇手機裝置確實故障，可協助代為收件送至維修中心維修。檢修、更換零件等費用問題，由維修中心評估。

更多注意事項，請詳見活動網站：https：／／sesmember.twsamsungcampaign.com／care-service.aspx

三星 「家電到府安心診斷」活動：須至活動網站（將於11月10日起開放預約）預約後將安排專業人員到府服務，每人僅限一項產品到府健檢一次；申請名額數量有限，額滿為止。服務區域範圍僅限台灣本島。