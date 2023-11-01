清水眷村「保溫」修復進度慢 中市府：明年將啟動

台中市議會1日進行教育文化業務質詢，市議員楊典忠指出，台中縣市在12年前合併升格，當時包括清水眷村文化園區、審計新村、光復新村都是被鐵皮圍籬包圍的荒廢區域，但現在審計新村成功轉型、光復新村也活化，清水眷村卻仍持續「保溫」，要求市府加強園區房舍修繕，展現園區營運動能。 台中市副市長王育敏表示，清水眷村園區因土地房舍隸屬國防部，今年市府向中央申請經費進行修復，明年起將正式啟動，未來修繕計畫會加快，可望成為海線新亮點。 楊典忠指出，清水眷村文化園區在原台中縣時期搬遷完成，當時規畫為「國際藝術村」進行保存，原本2013年應完工，卻因縣市合併而使得計畫停頓，經市府編列經費進行研究調查等作業，2019年清水眷村獲登錄為聚落建築文化資產，但多年來僅持續保溫，沒有快速修復與開發作業。 楊典忠說，清水眷村內許多眷舍崩塌破損嚴重，且園區缺乏整體進出入口動線與規畫導覽指標，遊客評價不佳；反觀審計新村、光復新村都已修復、營運，甚至審計新村成為旅遊觀光熱點，相差很大。國防部11年前選定全台13處老舊眷村文化保存區，其中的清水眷村修復在後段班，要求文化區訂出計畫時程並加速推動。 文化局長陳佳君表示，清水眷村園區的修復問題主要卡在房舍隸屬國防部，市府過去幾年都每年編列數百萬活化，但無法大幅度修繕，所幸中央今年核定補助2億多經費，明年將進行分期修繕。