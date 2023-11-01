國際旅展優惠殺紅眼 銀行業也來摻一腳

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年底觀光業最大盛事-「ITF台北國際旅展」於11月3日至6日在台北南港展覽館1館登場，匯集了104個國家、城市，為近5年來最多，共1,300個攤位爆棚展出。事實上，疫後觀光經濟急速復甦，各大旅行社、航空公司營收一路旺，連辦護照都要大排長龍，根據交通部觀光署統計數據顯示，今年1至8月的國人出國人次已恢復至2019年同期的63%。 由於觀光餐飲需求旺盛，台北國際旅展也成為各家信用卡發卡銀行布重兵之所在，冀望透過旅展的強勁購買力道、搭配銀行刷卡滿額送回饋金等方式，能再衝高簽帳金額。

ITF攤位供不應求 超殺折扣打下去

全台歷史最久、規模最大的年度旅遊展銷盛會「2023ITF台北國際旅展」，11月3至6日將在台北南港展覽館一館登場，為搶攻國內外旅遊商機，全台各類旅行業者、上百家飯店餐廳、航空公司與遊樂園等均來參展，現場共1,300個展攤，爆棚盛況創近五年之最，並創在展覽館廊道設攤先例。

主辦單位台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，今年ITF攤位供不應求，因此首次將南港展覽館一樓的廊道規劃為展區，讓所有參展企業商家都有地方展銷。台灣觀光協會表示，去年ITF展進場人次達19.5萬人，若僅計算去年展覽現場信用卡滿額禮兌換的消費金額即超過1.3億元，今年攤位滿到首次開放一樓廊道展區，預估觀展人次及現場銷售業績都會超越去年。

ITF旅展現場促銷的超值商品，包括機加酒行程、熱門交通票券、主題樂園門票和當地遊程。五星飯店住宿券最低下殺1.9折、熱銷餐券4.6折起。旅展現場亦可購買超值的SPA泡湯券。

除此之外，各大航空公司也祭出超狂優惠，華航在實體旅展天天抽免費機票、長榮線上旅展周周抽機票飛到飽，並有72折超低價優惠、國泰航空推出香港機票限時8,078元起、星宇航空全航線85折起、虎航出國單程最低899元。

旅展買單刷起來 銀行競推滿額回饋金

ITF台北國際旅展也是信用卡兵家必爭之地，包括中信、永豐、兆豐、台新、元大、北富銀、合庫銀、一銀等發卡行都冀望旅展東風，能再衝高簽帳金額。

中信銀除祭出展場刷中信卡單筆滿5,000元就有贈禮外，另中華航空聯名卡最高82折起、易飛網最高折2,000元。沒空逛旅展的人也可在11月6日前於旅遊平台、指定航空等刷中信卡登入，消費滿5萬元即有回饋。

永豐銀指出，旅展現場刷卡分期或單筆滿額有不同的回饋，最高2,000元。另今年底前在指定旅行社、航空等通路分期消費滿額，最高有1萬2,000元刷卡金。

兆豐卡在Klook上面買旅展門票就有優惠，兆豐Happy卡針對合作的旅遊通路有5％回饋，且12月底前到旅行社、航空公司、訂房網及飯店刷卡累積滿額最高有1,500元優惠，還可「同享」指定旅行社行程折扣，如易飛網、太平洋旅行社行程最高折2,000元等。

台新銀行說明，台新信用卡卡友加碼優惠，台新FlyGo卡旅遊預訂／海外消費，滿額最高8％刷卡金回饋、玫瑰Giving卡及Gogoro Rewards卡海外消費最高3％回饋；不分卡別在活動期間累計滿額最高回饋5萬元刷卡金；國際旅展單日消費滿6,000元有精選好禮，滿額最優贈Dyson吹風機。

LINE Bank每周五至用日快點卡綁LINE pay付款單筆滿千送50點，每周六、周日單筆滿2,000元抽最高100％點數回饋，逛旅展賺點數。

另外，銀行亦在旅展現場提供不同金額的回饋禮，多數與旅行相關，如旅行箱、旅行組等，亦盼藉旅展打打銀行知名度，並拉到一些想旅行的潛力客戶。

旅展加持 觀光餐旅股開趴

近期觀光類股在台股震盪中反倒逆勢走強。

法人分析，台北國際旅展本週起跑，業者普遍看好出境旅遊和國旅雙邊需求暢旺，將有助於後續業績拉出一波長紅，加上AI等科技股近期走勢疲軟，股市資金轉移進駐觀光等傳產股。

包括長榮航、華航等航空類股以及燦星旅、山富、五福、雄獅、易飛網、鳳凰等觀光類股，加上王品、六角、新天地、漢來美食、亞洲藏壽司等餐飲類股，富野、寒舍、老爺知、亞都麗緻、夏都等飯店股在這幾日都有強勢表現。

其中，燦星旅、六角、富野、亞洲藏壽司、寶得利、亞都等在11月1日還攻上漲停。

以目前盤面分析，觀光股還會持續強勢表態。