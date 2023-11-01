長聖營收連十個月正成長 前三季每股稅前賺6.63元

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長聖（6712）受惠細胞委託製造訂單能見度已到明年4月，10月合併營收以8,751萬元，交出年增48％、連續十個月營收正成長佳績；累計前十月營收5.9億元，年增率16.6 ％。

營運持續報喜的長聖，今年前三季獲利4.98億元，年增三倍以上，每股稅前盈餘6.63元，已超越去年全年，創下歷史新高。

總經理黃文良表示，長聖的營運模式採用雙軌策略，除了異體細胞治療的新藥開發外，也在衛福部「特管辦法」的規定下，提供自體細胞治療委託製造。目前公司細胞委託製造訂單能見度已到明年4月，未來營運展望樂觀。

黃文良表示，特管辦法的療效已吸引更多病患採用，根據醫學中心提供真實世界的細胞治療數據，特管辦法下的自體免疫細胞治療顯示疾病控制率保持在70％，優於傳統化療的30％，免疫細胞療法提高了癌症患者的整體存活率。目前已有醫學中心申請人體試驗委員會收集現有數據分析，並開始規劃細胞治療數據文獻發表。

另外，長聖合作醫院數和合作細胞治療項目也持續增加，該公司已經與台大醫院合作治療胰臟癌，成為全台首家通過台大醫院特管辦法的合作業者。目前也積極與北部醫學中心等多家醫院合作，並已提出衛福部特管辦法申請，協助16家醫院攜手進行細胞治療，使長聖已累積接受細胞治療的患者超過600人，佔全台自體免疫細胞療法總收案的60％，收案第一。

長聖開發的第二代樹突細胞疫苗(ADCV02)產品，在特管法下獲得衛福部核准，ADCV02相比第一代，癌症病患等候時間可縮短一個月，毛利率提高10-15％，都是未來營運利基。

黃文良表示，長聖生產廠從一廠擴增至三廠後，樹突細胞疫苗年產能從72例增到240例，將可帶動2024年營收成長動能，明年長聖也會推出第二代樹突細胞結合細胞因子誘導殺手細胞(DC-CIK)之優化產品，在毛利率提高下，營運優於今年。