《金融股》台中銀阻詐 前3季攔截逾4千萬元

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【時報記者林資傑台北報導】台中銀(2812)為守護民眾資產，透過兩大面向建構縝密的反詐騙防護，2023年前三季已成功攔阻詐騙交易達93件，金額達4000多萬元。為期許同仁發揮台中銀五大核心價值，亦對協助阻詐有功的同仁適時給予獎勵，表彰人次已達百餘人。

詐騙集團近年來日益猖獗、手法不斷翻新，詐騙手段從「猜猜我是誰」翻新演變到「假交友徵婚詐財」及「假投資」、「假購物／網購」等，詐騙手法層出不窮，使民眾防不勝防，造成莫大的財產損失和精神壓力。

對此，台中銀對外積極響應金管會「全國368鄉鎮走透透反詐宣導活動」，會同當地轄區警局在彰化縣花壇鄉、雲林縣麥寮鄉、嘉義縣新港鄉等10個鄉鎮辦理反詐宣導，透過淺顯易懂的圖文說明，展示各類詐騙案件型態及防詐措施，灌輸民眾識詐觀念。

對內台中銀則強化營業單位教育訓練，透過常見詐騙案例解析說明，培養同仁識詐、防詐及阻詐的專業職能，尤其要求第一線同仁擔負尖兵時時提高警覺，藉由觀察臨櫃客戶神情與語態，適時溫馨關懷提醒，必要時通知轄區員警到場協助，避免客戶落入詐騙集團陷阱。

另外，台中銀近期亦積極加入公部門及金融同業合組的「鷹眼識詐聯盟」，希望借助同業經驗，藉由運用AI偵測專利技術建置的防詐預測模型，強化可疑交易的識別和監控，與金融同業及警政機關建構聯防陣線，提供民眾更安心的金融環境，共同攔阻詐騙洪災。

台中銀表示，因客戶的支持愛護成就今年榮慶70周年行慶，守護客戶財產是不容忽視的企業責任，在防詐阻詐領域中，台中銀將以本國第一線角色堅守崗位為客戶財產把關，以符合社會期待。