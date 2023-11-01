113學年英聽第一次成績明公布 簡訊也可收成績

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大考中心表示，113學年高中英語聽力測驗第一次考試成績將於2日公布，並於當日寄發成績通知單。集體報名者，寄交報名單位轉發考生，並以電子郵件傳送考生成績資料檔至各集體報名單位；個別報名者，逕寄至考生之通訊地址。

如欲查詢成績通知單寄發情形，集體報名者，請洽集體報名單位；個別報名者，可致電大考中心（02）23661416轉608洽詢。申請補發成績通知單，自11月3日起至7日止，逾期不予受理。

大考中心表示，2日公布成績當日上午9時起，考生即可至大考中心網站「113高中英語聽力測驗試務專區」查詢成績，查詢服務開放至113 年8月31日止。

2日上午同時將提供手機簡訊通知成績之服務，凡報名時有填寫行動電話號碼之考生，大考中心以0911-511-467手機號碼主動發送簡訊通知考生成績。

考生複查成績，限用網路申請。考生如對本次考試成績有疑義，應於11月2日至3日，至大考中心網站「113 高中英語聽力測驗試務專區」註冊或登入考生專區，使用系統內申請成績複查功能，登錄相關資料，並於期限內完成申請手續及繳費，逾期概不受理。成績複查結果通知書將於11月7日寄發，同時提供網路查詢，查詢截止日期為12月7日。