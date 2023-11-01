水果控別錯過！ 4千盒水果吃免錢 彰化果菜市場推產地價8折優惠

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正值哈密瓜、火龍果、葡萄及芭樂等水果盛產期，彰化縣政府與彰化縣第二果菜運銷合作社將於本周日舉辦農特產品嘉年華活動，除將提供大量水果供民眾免費品嚐，當日水果還將以批發價的8折優惠販售，機會難得，水果控千萬別錯過！

為了行銷當季水果，本周日（5日）在彰化市新平路果菜市場登場的農特產品嘉年華活動早上10點過後，現場提供4000餘份盒裝水果免費試吃，民眾吃了之後若覺得好吃，可以現場用產地批發價再打8折的優惠價將看中的水果便宜買回家。當日活動將一直進行到下午3點，愛吃水果的民眾千萬別錯過。

「吃在地、享當季！」彰化縣長王惠美指出，彰化縣是農業大縣，有許多聞名全國的水果，例如大村葡萄、二水白柚、花壇西施柚等，現在這個季節也盛產許多水果農產品，包括芭樂、紅龍果、哈密瓜等，民眾可認明彰化優鮮優質農產品，多多支持購買。

王惠美說，在衛福部食品藥物管理署公布最新邊境查驗不合格名單中，日本進口的北海道哈密瓜檢出農藥撲滅松超標，而彰化縣有很多青農返鄉栽種哈密瓜，包括福興、溪湖、北斗、福興、永靖、花壇、社頭等地都有青農種植哈密瓜，品質都相當有水準。

第二果菜運銷合作社理事主席陳建宏表示，今年水果因結果期遇到春雨攪局，結果率變差，收成減少下，雖量少價揚，但農民的整體收入並不好，因此舉辦促銷提高買氣。今年水果單價比往年貴一些，活動當天推出小包裝的水果產品，將用市場批發價的8折來優惠民眾，售完為止。

彰化果菜市場已從三級市場升級為二級市場，近3年來的銷售總額從約10.8億元增加至約19.4億元，銷售總重量從約3萬2000公噸增至約5萬6000公噸。