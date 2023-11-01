小學生體罰跪拜孔子？ 校方回應了

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台北市延平國小校門口附近有學生跪在孔子銅像前，其實不是考不好被體罰，而是小朋友認為孔子象徵學業進步，段考期間習慣到銅像前拜拜。校方解釋，傳說有人拜了之後心情穩定且成績考得不錯，學生口耳相傳，漸漸變成他們的特殊文化。

10月31日是北市延平國小期中考第1天，校長陳清義分享，當天有家長在校門發放萬聖節糖果，轉頭卻發現有學生拿完糖果後，跪拜在孔子銅像前，經瞭解，原來是小朋友正在祈求考試順利。

他表示，延平國小曾經重建，舊校舍的孔子銅像擺放在花圃中間，小朋友較難接觸，但重建期間暫時在蘭州國中上課，學生跟著校定課程參訪孔廟，知道孔子象徵學業進步，後來回到建好的新校舍校園，在穿堂就能看見孔子銅像。

陳清義指出，後來傳言，有低年級學生拜孔子銅像感到心裡平靜、踏實，考出不錯成績，同學間口耳相傳，現在期中考或期末考期間，都有人跪拜或雙手合十祈求考試順利，還有學生會把課本拿來一起拜，更流傳「禁忌」，不可以在孔子背後跪拜，否則會考更差。

陳清義表示，他服務過的部分學校，附近也都有孔廟，不過都沒看見跪拜的習慣，算是高年級學生獨有的文化。他也笑說，如果學生因此感到心情穩定，當然也是好事一樁，不過還是提醒小朋友要好好讀書。