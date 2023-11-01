統一時代冬時尚夯品砍2折！美妝買一送五 快時尚抽Apple Watch

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季節轉換讓民眾陸續更新衣櫃衣物，統一時代百貨台北店於2日至15日規劃「冬時尚」檔期活動，全館指定滿3000送100，首3日持icash支付滿3000加送100，同時9日至11日期間加碼持icash支付滿3000加送100、滿1萬1111元再加送500活動；快時尚品牌也搭上雙11熱潮，推出熱銷單品的划算好康，期間購買還有機會抽Apple Watch。

統一時代百貨今年為迎接雙11購物熱潮，首度於APP線上推出雙11狂歡活動，自11月2日起，連續11天線上開搶，放大10倍購物金，每日上午11點開始，APP線上扣11點OPEN POINT，即可兌換111元電子抵用券，即換即用，每日限量111份。統一時代百貨看準雙11購物商機，攜手館內超過30家品牌，推出商品下殺優惠，折扣2折起，從化妝品、香氛、服飾配件、家居用品、餐飲等皆有優惠，還有1111元專區，像是雅詩蘭黛無敵膠原霜買1送5，特價4650元（5折）、WHOO拱辰享美無痕CC霜原價1980元，特價1111元（56折）等。

GU則於11月3日至11月12日連續10天推出「11 . 11狂歡祭」，男、女、童裝單品推出超值狂歡優惠價最低250元起，；備受關注的「GU and beautiful people秋冬聯名系列」將於活動首日在GU台北ATT4FUN店、新竹遠東巨城購物中心店及網路商店限定販售。GU不藏私分享「11 . 11狂歡祭五大必購攻略」，此次更加碼推出會員專屬的六大好康優惠，只要於活動期間消費，就有機會抽中Apple Watch。

迎接秋冬到來，經典針織系列絕對是必購單品，GU「11 . 11狂歡祭」期間祭出多項針織單品優惠。「男裝麻花圓領開襟外套」推出優惠價890元，「女裝圓領開襟外套」則是現折200元，只要590元即可輕鬆入手，顏色除了有奶油白、拿鐵棕、熔岩煙灰及薰衣草紫以外，更全新推出療癒新色「寧靜藍」，提供小資女更多變的穿搭選擇；男生則可選擇優惠價790元的「男裝重磅休閒連帽上衣」，下半身搭上「男裝重磅休閒寬版輕便褲」，輕鬆打造最自在的秋冬風格。

UNIQLO 11月3日至11月16日連續14天線上線下同步重磅推出超優惠「UNIQLO雙11樂享購物節」，不只熱銷單品促銷，一推出就造成瘋搶的「UNIQLO：C」與「UNIQLO and White Mountaineering 」雙強聯名也在此檔首次祭出網路商店獨家優惠，最高直降500元，活動期間，線上購物凡使用LINE Pay結帳消費滿3000即可獲得7％回饋。