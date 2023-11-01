《半導體》矽格Q3每股盈餘1.61元4季高 Q4淡季營收恐季減

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【時報記者葉時安台北報導】IC封測矽格(6257)周三召開董事會通過2023年第三季財務報告。矽格營運加強控管下，單季獲利7.36億元，季增近43%、年減近25%，每股盈餘1.61元，創下四季以來高點。前三季獲利14.77億元，年減47.08%；基本每股盈餘降至3.23元。矽格提到，展望第四季慣常淡季，預期第四季營收將較上季微幅減少。

矽格今年第三季合併營收達新台幣41.33億元，季增11.23%、年減13.60%；本期淨利8.65億元，季增近35%、年減近22%；歸屬母公司業主淨利為7.36億元，季增近43%、年減近25%，換算每股盈餘1.61元，創下四季以來高點。

矽格2023年前三季合併營業收入新台幣114.66億元，年減21.24%；營業毛利26.02億元，年減41.15%；營業利益14.64億元，年減52.82%；本期淨利18.12億元，年減43.34%；歸屬於母公司業主淨利14.77億元，年減47.08%；基本每股盈餘3.23元，相較去年同期的6.16元下滑。

矽格表示，年初因手機及PC需求減緩造成大多半導體公司庫存去化緩慢，第一季度營收因此較去年同期下降。但第二季及第三季在營運加強控管下，營收及淨利呈現逐季上揚趨勢。

矽格近一步表示，第四季雖有配合國內外手機客戶推出新產品的擴大商機等有利因素，但也伴隨著戰爭、大陸需求疲弱等不利因素，變數仍大。且時序進入第四季慣常淡季，預期第四季營收將較上季微幅減少。