磊山保經以行動打造職場運動生態圈 實現圓滿人生

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磊山保經大力推廣健康職場環境、打造職場運動生態圈，獲得教育部體育署「112年運動企業認證」肯定，同時也是保經業唯一獲得認證的模範企業。磊山保經業務總經理林世德指出，磊山專注保險本業發展與帶狀公益之餘，亦非常重視內、外勤夥伴的身心健康，此次獲頒運動企業認證，象徵磊山積極倡議各項運動備受認可，更是企業鼓勵CSR實踐、彰顯健康人力資源與品牌價值的最佳表現。

台灣運動風氣興盛，依運動現況調查結果顯示，111年台灣運動人口已達34%，每3人中就有1人有運動習慣。為與企業攜手合作、突顯企業運動參與實質成效，教育部體育署自105年起推出「運動企業認證」，鼓勵企業支持職工運動、塑造職場運動生態圈，以提升企業形象、競爭優勢及員工士氣。

金融保險業是一個與時間、壓力同行的產業，磊山保經自2010年成立以來，即將「身體健康」列為公司倡議的「圓滿人生」四大象限之一，為維護每位夥伴的身心健康，持續舉辦各式與運動相關課程或活動，並將每週星期三訂為「辦公室健康日」，一到特定時間內勤同仁們就會放下手上的繁重工作，從辦公椅上起身，跟著運動影片運動20分鐘，藉由活動筋骨抒緩久坐的不適，暫拋工作的壓力。

為鼓勵員工們熱情的享受運動，磊山保經更在制度上明文鼓勵員工合組、參與運動社團與課程，同仁們自發性成立羽球社團，齊心同好地在球場上揮汗；另外也與健身中心合辦企業包班的拳擊運動課程、流動瑜珈課程、ZUMBA課程與TRX告別泡芙人課程，鼓勵夥伴在工作閒暇時共同參與。

另外，磊山保經每年固定號召內、外勤同仁與家屬，參與泳渡日月潭3300公尺活動，不論是在水中勁泳或在岸邊加油鼓勵，運動正向風氣的傳遞以及良師益友的精神意義表露無遺；磊山每年也固定舉辦運動會【家庭日Family Day】，透過多元的運動項目，如大隊接力、啦啦隊、拔河、躲避球等，讓1000多位的內、外勤夥伴與家屬同樂同感運動帶來的健康與美好。

磊山保經表示，秉持「胸懷大愛、傳承大業，成為金融保險業典範」的企業願景，持續為社會奉獻力量。最關鍵的核心價值，便是協助客戶、員工和夥伴都能擁有家庭美滿、事業精進、良師益友及身體健康的圓滿人生，意味鼓勵每個人以運動為基礎，在職場與生活都享有健康與愉悅，進而成為實現夢想的加速器。