竟天2.6億現增銀彈提前到位 加速新藥開發

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竟天（6917）1日公告，順利完成現增案，2.6億銀彈提前到位下，將加速新藥開發，進度最快的緩解帶狀皰疹後神經痛噴霧新藥APC 101，規劃今年底或明年初提出多國多中心二／三期臨床試驗申請外，也將擴大適應症至頭頸部三叉神經部位治療，可望為未來的發展帶來契機。

竟天此次現增是以每股26元溢價發行新股10,000張，資基準日為11月3日。

董事長王藹君表示，2.6億資金到位後，將投入充實營運資金、加速各項研發專案與新藥臨床試驗進程。

新藥開發方面，治療骨關節炎局部疼痛泡沫劑新藥APC201近期已完成首位受試者收案，正式展開澳洲一／二期臨床試驗，其中一期部分將招收10名健康受試者，以驗證安全性為主，預計今年底前可望完成；之後直接進入二期臨床，預計招收60位病患，確認劑量與初步療效。

此外，已完成二期前期臨床試驗的緩解帶狀皰疹後神經痛噴霧新藥APC 101，將採二策略同步推進。一是加速規劃全球多國多中心的二／三期臨床試驗，預計今年底至明年初遞交申請（IND）；一是擴充新適應症，針對頭頸部三叉神經部位將向TFDA提出二期臨床試驗申請，由於目前沒有相關的治療藥物被核准上市，預計先在台灣完成二期臨床，待數據出爐做為後續申請孤兒藥資格認定、以及推進下一階段全球多國多中心臨床試驗的依據。

王藹君表示，竟天以改良劑型做為新藥開發的核心優勢，透過新劑型的設計來改善現行已上市藥物的治療效果或降低副作用，相較於全新藥物的開發，擁有較高的成功率且開發時程短、經費投入較少，新劑型新藥一旦能成功上市，將具有更強的市場競爭力。

以緩解帶狀皰疹後神經痛噴霧APC101為例，目前被核准的上市藥物僅有一款貼布，估計2022年全球銷售額逾10億美元，屬於重磅藥物，但因貼布容易引發過敏，且特殊區域無法使用，使得帶狀皰疹後的神經止痛市場，仍有龐大未被滿足需求，也將是APC101未來的發展契機。

根據研究機構Precedence Research資料顯示，2021年全球新劑型市場規模約523億美元，預計2030年將達2015億美元，年複合成長率為16.17％。