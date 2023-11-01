監委關心廬山溫泉遷建 肯定福興造鎮期待地熱開發

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南投縣仁愛鄉廬山溫泉公告廢止後，縣府輔導業者遷建埔里鎮福興溫泉區，監察委員近日關心廬山溫泉區業者遷建進度。縣府表示，廬山59家業者剩5家未遷離，已核發2家建照，福興溫泉區可望在7年內完成旅館區開發，廬山地熱利用進行可行性評估中。

廬山溫泉在日據時代稱為「富士溫泉」，有「天下第一泉」美稱，塔羅灣溪兩岸櫛次鱗比的溫泉旅店，每逢秋冬一房難求，未料廬山接連遭逢辛樂克、莫拉克風災重創，被列為潛勢危險特定區域，2012年南投縣府公告廢止廬山溫泉區，縣府2016年推出福興溫泉區，鼓勵原有59家業者遷離。監察委員紀惠容、鴻義章10月31日了解廬山違法營業、違建取締執行情況，及遷建進度。

南投縣副縣長王瑞德表示，廬山原有59家溫泉業者，目前剩5家業者未遷離，藉由福興溫泉區積極開發，讓剩餘5家願意跟進，希望7年內完成旅館區開發，帶動大日月潭地區觀光發展。另經濟部能礦所已經就廬山地熱利用進行可行性評估。

建設處補充報告，福興佔地逾55公頃，群山環抱、風景秀麗，溫泉井每日出水量達2600噸，是全台第1個以溫泉產業造鎮的開發案，已設置壘球場、親水公園、遊客服務中心等公共設施，規畫旅館區、商店街等，目前已經有11家業者提出都市設計審議案申請，有6家已核定，其中2家取得建照。

觀光處表示，過去幾年因為新冠疫情，業者不敢貿然投入資金興建飯店，為了提高福興溫泉區能見度，近期結合地方產業舉行展覽、騎玩福興，及溫泉季及巧克力咖啡節等活動，讓福興朝環保、溫泉以養生、綠色休閒目標邁進。

紀惠容說，福興溫泉區目前初具雛形，肯定南投縣府以造鎮方式輔導廬山溫泉區業者，希望盡早在福興重現溫泉鄉榮景，另縣府在福興舉行巧咖節，在地青年積極投入，充分展現南投的經濟活力，令人感動。