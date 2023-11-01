《基金》8檔境外全球股票基金 今年來績效超車

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【時報記者任珮云台北報導】今年全球股市震盪不斷，統計MSCI世界指數今年來僅上漲4.97%，不過全球股票型基金在主動選股的加持下，統計國內銷售的100檔境外全球股票基金中，有三成檔打敗大盤，其中更有8檔報酬來到雙位數之多，包括PGIM JENNISON全球股票機會基金、安義首選全球成長股票基金、百達數位科技基金、JPM全球成長、荷寶環球消費新趨勢股票、GAM Star環球股票基金、富蘭克林坦伯頓世界基金。

投信業者指出，全球股票基金因為投資範圍廣、產業多元化，更能展現經理人與團隊的選股成果，像是針對潛在投資機會，經理人會透過財務篩選流程，來判斷其標的是否具有良好財務品質，另外，部分基金會特別針對具有獨特商業模式及競爭優勢作為選股標準，如是否有科技所有權優勢、專利權保護、良好供應鏈管理、規模經濟、新產品循環、破壞式創新機會、市場調整能力等，並在投資組合中建構高度彈性的選股。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，今年MSCI世界指數上漲，美股表現也在主要指數中名列前茅，但若用MSCI全球股票平均市值指數來看，仍有約半數的企業股價尚未回到疫情前水準，若計算距離歷史高點更有一段差距，而目前多數基金經理人對股市的看法由極度保守逐步改善，因此回補持股的需求將增添股市資金動能，也帶動未來個股輪動可能性增加。

葉家榮分析，AI人工智慧、雲端運算、精品消費、數位支付及電動車等，雖然部分產業近期股價出現逆風，但從趨勢來看幾乎全數晉升為長線發展的主流產業，另外，醫療持續創新與高齡化需求，長期表現看升，建議投資人聚焦資訊科技與非核心消費產業，且宜挑選具備獨特營運模式以及強勁盈餘成長的市場領導企業，並以成熟國家股市為首要考量。