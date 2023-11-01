國科會陳儀莊副主委擔任臺灣科普環島列車小老師

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

「2023年臺灣科普環島列車」在10月30日正式出發，展開5天科學環島之旅！ 11月1日列車從臺南市行駛到屏東縣，國科會政務副主任委員同時也是生物醫學學者的陳儀莊博士特地南下出席並親自上列車擔任科普小老師，陳副主委並與在地高中及國小生一同參與臺南站和高雄站活動。

今日擔任列車講解人員的國科會政務副主任委員陳儀莊表示，科普環島列車仰賴全臺各縣市科普團隊長期經營的科普社群，以及各縣市的教育局處協助，讓科普環島列車順利發車，而且參與學校有半數是偏鄉或非山非市，有助彌平城鄉的學習落差。今天有臺南一中及高雄中學等在地高中生活潑演示科學實驗，陳副主委也特別搭乘科普列車，並至太空科技車廂與半導體量子車廂擔任科普活動小老師，與高中生一起介紹如何運用半導體晶片製作吉他造型的迷你電子樂器，讓學童認識感測器、人機介面、電源模組等基本元件，解說過程中也深刻感受到南部學童的求知精神與學習熱情。

臺南站：一飛衝天的酸鹼火箭

臺南站站點活動由國立成功大學理學院科學教育中心主辦，將臺南文化創意產業園區布置成熱鬧的科學市集，現場約臺南市3百多位中小學生參加，由成功大學與善化高中、臺南一中師生共同帶領小學生體驗七彩繽紛萬花筒，仿佛穿越到童話世界；科學教育中心所設計的酸鹼火箭實驗則是利用小蘇打與檸檬酸進行化學反應產生大量二氧化碳，使瓶中壓力上升，瓶中大量的二氧化碳就會將保麗龍火箭推送一飛衝天。

高雄站：結合日常生活的科學原理演示實驗

隨高雄火車站主體工程逐漸完工，今年高雄站站點活動特地從新左營站移回高雄火車站地下1樓廣場。高雄站活動由樹人醫專郭啟東教授主辦，由高雄中學、高雄女中、中山大學附中與樹人醫專展示趣味科普演示活動，現場有近400位中小學生，除高雄市學校外，尚有來自澎湖縣偏遠地區的學校。站點的科學演示實驗結合日常生活應用，包括力學、熱力學、光學、化學，例如「史特林引擎」利用氣體對溫差的反應來推動活塞裝置運作，以及「伽利略溫度計」運用玻璃圓筒內對溫度敏感度不同的液體來顯示室溫。

臺灣科普環島列車將繼續於11月2日沿著東部幹線行經花東後停靠終點站基隆，預定11月3日返回基隆車站舉行閉幕式。相關站點的科普活動時程及地點資訊，歡迎至活動網站https://www.nstctrain.tw/查詢。