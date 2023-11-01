捷運萬大二期預計明年開工 恐與金城交流道工程撞期

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

為紓解國道交流道車流壅塞，交通部在中和及土城兩交流道間新增「金城交流道」，預計2027年完工，有民眾在臉書表示，金城交流道若與捷運萬大線二期工程撞期，工程皆在金城路上恐造成交通紊亂，台北捷運局表示，萬大二期若招標成功預計明年3月開工，至於交通部分，會與新北交通局、交通部高公局三方溝通，避免交通暗黑期的發生。

因應土城暫緩發展區、彈藥庫地區、土城醫院等大型開發案所帶來人流與車潮，交通部在中和及土城兩交流道間的清水地區新增「金城交流道」，總經費56.5億元，工程期約4年，預計2027年完工通車，節省15分鐘車程時間。

台北市捷運局表示，萬大二期交通維持計畫2年前就已核定送出，因後續流標關係未發包出去，交通維持計畫已提供給高公局及新北交通局，目前正在評估送審中，萬大二期預計14日開標，若順利將於明年3月開工，廠商進駐後開工時程出爐，會再跟高公局及新北交通局討論施工順序，讓交通不至於大混亂。

目前行政院核定「國道1號五股交流道」、「林口交流道改善工程」等國道建設今年陸續開工，發包中的「萬大二期工程」及「土城司法園區區段徵收計畫」也已超過700億元的建設經費，未來可舒緩中和交流道及土城交流道負荷，轉移10至20％交通量，讓土城及鄰近中和、板橋地區民眾交通能更便利。