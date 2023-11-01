這檔新兵首日成交爆量9萬張 稱霸高股息ETF

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中信成長高股息（00934）1日掛牌上市，人氣爆棚，成交量拿下高股息ETF冠軍！中信投信指出，中信成長高股息ETF以15.1元開出，最高一度來到15.25元，漲幅超過1.6％，終場收在15.17元，上漲1.34％，單日成交量已突破9萬張，成交金額也超過13.7億元，市場買盤相當踴躍。

受到國際政經情勢干擾，近期台股呈現震盪整理格局，但並未影響高股息ETF投資人進場意願，中信成長高股息（00934）掛牌首日即吸引投資人蜂擁搶進，對台股後市信心仍舊不減。

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，景氣燈號終結連10藍轉為黃藍燈，意味著國內經濟有望穩健成長，加上台灣庫存循環指數自谷底回升，代表半導體去庫存已近尾聲，預期第四季將進入銷貨熱絡期，因此台股基本面仍具韌性，且自8月以來逢高回檔修正，如今隨著經濟數據轉佳、企業獲利回溫，行情可望逐步增溫，正是適合投資人進場布局時點。

中國信託投信表示，中信成長高股息（00934）追蹤「臺灣優選成長高股息指數」，每年隨台股除息淡旺季，共調整2次， 4月除權息旺季著重股息累積、 9月除權息淡季搶攻資本成長，除息淡旺季精準卡位，直接為投資人將潛力高息股穩健地放在籃子裡，提前掌握2024年企業獲利復甦的行情。