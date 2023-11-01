2023亞洲首屆聯網車互通測試大會將於台北登場

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根據環球新聞社（GlobeNewswire）2023年4月10日的報告顯示，全球車聯網市場（V2X）預計在2030年達到1404.1億美元出口，年均增長率60.2％，主要歸因於自動駕駛需求增加、5G技術進步、電動汽車銷量增加、各國政府減碳措施，以及減少交通壅塞需求。

為加速台灣車聯網設備及應用技術與國際接軌，台灣車聯網產業協會（TTIA）自111年6月2日與美國OmniAir簽署合作備忘錄（Memorandum of Understanding, MOU）以來，致力於導入國際標準驗證流程。今年11月6日至10日(為期一周)，雙方更攜手盛大舉行的亞洲首屆「聯網車互通測試大會」(PlugFest)，含靜態實驗室驗測、動態開放場域驗測、與聯網車應用發展國際研討會(11月8日)三大活動。「我們看見全球對有信賴且經過測試認證的 C-V2X 技術需求不斷增長。」OmniAir執行長Jason Conley表示 「台北為創新電子製造業的中心，也是亞洲首次聯網車輛測試活動的完美地點選擇。」此次盛會亦引起美國聯邦政府重視，特派兩位美國運輸部高級研究員訪台，全程參與。

為期一周的PlugFest，係由台灣車聯網產業協會主辦，華電聯網股份有限公司、台灣世曦工程顧問股份有限公司、台灣德國萊因技術監護顧問股份有限公司、亞勳科技股份有限公司、中華電信股份有限公司共同協辦。過往OmniAir PlugFest皆於歐美地區舉行，今年首次於亞洲地區舉辦，即指定台灣為此次盛會之核心地點，打造全球唯一開放式測試場域。值得關注的是，此次大會為全球連續6年來最盛大的測試活動，將有超過30間國際知名企業來台共襄盛舉，為大會立下新的里程碑。此次PlugFest分別在亞東科技大學淡水校區與淡海D-city場域進行實驗室與場域測試，主題將聚焦於政策法規、設備場域、安全性和應用服務等多項內容， 如CV2X無線通訊CV2X Wireless communication、場域測試、互通性測試和安全性測試，同時也會探討 V2X 安全應用和解決方案及車聯網資安憑證 V2X PKI certificates等面向測試，為台灣及國際參與者提供多元的交流平台，促進國際間智慧應用的整合與商機。

期間，PlugFest將在11月8日淡水將捷金鬱金香飯店舉行「聯網車技術、測試互通與應用發展國際研討會」，匯聚全球領先的技術專家、產業領袖及政府單位代表，包括交通部、數位發展部數位產業署及經濟部產業發展署長官，為台灣再次跨部會之車聯網活動。同時，OmniAir執行董事Jason Conley也將親自出席會議，共同討論未來車聯網技術的發展空間及如何應對智能交通面臨的挑戰。

台灣政府近年來更是積極推動車聯網和智慧交通領域的發展，加速台灣智慧技術落地實用，並拓展國際視野。此次活動不僅加強台灣在車聯網技術領域的地位，也為未來的智慧出行和安全性打下了堅實基礎。

研討會報名連結: https://forms.gle/GC1t6FRYymeGaejf6，與全球頂尖的車聯網專家和業界領袖交流，共同探索未來的科技趨勢。