《國際產業》2原因 豐田財報飆車

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】日本豐田汽車1日公布最新財報，在日圓頻頻走貶以及賣太好的情況下，上季營業利益超過1.5倍以上，同時，也把全年獲利預估多增50%。

這家全球最熱賣的汽車製造業者表示，7到9月底的這3個月，營利年增155.6%，達1.44兆日圓，約95.2億美元。豐田指出，截至9月底的6個月之內，與去年同期相比，在全球各地包括美國、亞洲以及日本市場的汽車銷售量均有成長。

因此，豐田也將全年獲利預估從原本3兆日圓，上修至4.5兆日圓，優於市場預期，主要是因為弱勢日圓所致。重新修正過的全年獲利預估中，有1.18兆日圓都是因為日圓匯率太低所產生的。

豐田這次財報中，降低成本、致力行銷以及售價調整，尤其是在日本以外的地區，所增加的財務數字，正好可以消化較高的預期費用。豐田股價在財報發布前大漲4.4%，發布後又漲，漲幅甚至一度飆高到5.6%，最後收高4.71%。

豐田在6月曾公布純電動車的大改革計畫，並要加長續航里程與研發降低成本的技術。前一日，豐田表示，將加碼投資80億美元在美國北卡的一家工廠，主要用來生產電池產品，用在混合動力、插電式混合動力以及純電動車上。

今年前9個月，豐田共賣出750萬輛汽車，也包括豪車品牌luxury，其中近三分之一是混合動力車款。同一期間，豐田賣掉大約7.6萬輛純電動車，不過僅僅占總銷收量1%左右。

不像同業日產以及本田等，豐田在中國大陸的業績，並沒有被電動車較受厚愛，以及大陸國產電動車品牌崛起而大受打擊，但豐田在大陸還是有經營上的其它問題。由於電動車需求增加，加上中國大陸投資愈來愈多，豐田的東南亞市場也有不小的競爭壓力。