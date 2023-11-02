「台灣文學日譯書展」大阪登場 展出60本經典作品

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「台灣文學日譯書展」10月25日在日本大阪大學圖書館登場，展出60本原住民族文學、性別文學主題的日譯書籍，展覽結束後將成為大阪大學外國學圖書館的館藏。

「台灣文學日譯書展」由國立台灣文學館主辦，大阪大學台灣研究講座、箕面市立船場圖書館協辦，展期至11月25日。

台文館今天發布新聞稿指出，台灣和日本學術交流密切，許多精彩作品和重要論述都有日譯本，日本讀者對台灣原住民族文學也相當感興趣。此次書展精選代表性作家作品，呈現台灣文學日譯成果，提供日本讀者一道透過文學認識台灣的窗口。

台文館和大阪大學台灣研究講座聯合邀請作家孫大川，昨天以「用筆來唱歌-原住民族文學形成的背景發展與意義」為題，和學者下村作次郎在大阪大學課堂開講。

孫大川表示，原住民族雖有口述傳統，卻缺乏文字記載，而有著一段「失去聲音的歲月」。隨著本土化議題興起，他開始透過文學讓原住民族和外界對話，也讓中文在與原住民文化邂逅過程中，詞彙出現嶄新面貌。

孫大川說，透過翻譯，原住民族文學、文化更能走進世界，打造「有門有窗的未來」。期盼原住民族與自然共存的文化，也應受到學界重視，進而結合生態學等學門，展開跨領域研究，開創更寬廣視野。

此次書展除日譯作品，部分經典作品也展出中文版，供讀者對照，包括白先勇「孽子」、邱妙津「鱷魚手記」、巴代「暗礁」、夏曼．藍波安「冷海情深」、李屏瑤「向光植物」等。