液鹼、 NBA需求增溫 台塑營運加分

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近期液鹼同業檢修，合計年產能75萬噸（LG 25萬噸、LOTTE 14萬噸、KANEKA 36萬噸），且日本同業AGC及Tosoh近期生產異常，市場供給減少 ，加上下游紡織需求略回溫，市場預期第四季行情持穩回升。

無獨有偶，正丁醇（NBA）第四季也因有四家廠商安排檢修，合計年產能61.6萬噸，占亞洲產能13.2％，市場供給減少，且下游AE廠開工率提升，NBA需求增加，預估後市反彈趨漲。有助台塑（1301）營運加分。

台塑第四季林園PVC／VCM廠配合中油歲修，另有三個廠安排檢修，歲修廠數比第三季減少五個廠，預期開工率87％高於第三季85％。

分析師認為，美國30年房貸利率高達7.25％，聯準會（Fed）預期年底前再升息1碼，8月新屋開工率較7月下滑11.3％，也比去年同期減少14.8％，影響石化產品需求；不過，第四季為石化原料傳統需求旺季，加上近期PE同業生產異常，供應量降低，不僅推升美國石化產品價格，亦減少出口亞洲數量，有助舒緩亞洲石化供給壓力。

此外，全球PVC暨矽晶圓龍頭之日本信越化學指出，因大陸營建、住宅投資疲弱，大陸PVC廠商增加出口、導致競爭加劇。不過，半導體市場調整雖仍有些時間，預估矽晶圓市況在第三季（7～9月）觸底、期待第四季（10～12月）小幅揚升。此對台塑持股29.06％之轉投資台勝科（3532）營運增添利多氛圍，有助投資收益加分。

台勝科上半年營收74.02億元，稅前盈餘23.22億元，淨利18.76億元，EPS 4.84元。台塑勝高12吋矽晶圓二廠擴建工程，預估投資382.6億元，2023年12月完工。12吋矽晶圓廠去瓶頸工程，預估投資金額60.9億元，2025年12月完工。