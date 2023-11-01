北捷攜手三麗鷗　限量聯名商品 11／1開放預購

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臺北捷運公司與三麗鷗股份有限公司攜手合作，11月1日推出限定聯名商品，歡慶HELLO KITTY 50周年，活動首日14時30分於捷運商品館南京復興店開賣外，同步開放預購，也舉辦「HELLO KITTY見面會」，1日於該店購買聯名商品滿1,000元的前30名旅客，開心獨享與HELLO KITTY合影留念與專屬小禮物；另外還有超萌夢幻打卡點等你來拍照；夢幻的捷運彩繪列車同步於淡水信義線粉嫩啟航，陪伴粉絲們玩遍雙北市每個角落。

11月1日起，捷運商品館南京復興店變身為可愛的「三麗鷗主題店」！聯名系列商品包括悠遊卡、文件夾、絨毛娃娃及吊飾等，讓人忍不住想全部收藏，捷運商品館及臺北捷運蝦皮商城官方直營店均可預購。

店外打卡點更以仿捷運車廂的概念作為設計主軸，HELLO KITTY、布丁狗、美樂蒂、酷企鵝與蛋黃哥在這裡展開雙臂迎接每一個乘客，並期待與大家一起拍照、打卡，留下美好的畫面！南京復興站B1層的閘門區、地板及旅客詢問處，也有三麗鷗明星們在等著大家喔！

捷運商品館南京復興店、中山店、臺北車站店、忠孝復興店或臺北捷運蝦皮商城官方直營店，均配合聯名商品開賣時間調整至14:30營業，除此之外，凡購買限量聯名商品消費滿399元、599元及999元，可獲得精美小物贈品，包括：便條紙、捲線器及環保購物袋等，數量有限送完為止。

由臺北捷運與三麗鷗股份有限公司共同合作，打造萌指數破表的「HELLO KITTY捷運彩繪列車」於11月1日在淡水信義線啟航。車廂外觀以夢幻粉嫩色為基調，由擔任站長的HELLO KITTY，帶領好朋友，美樂蒂司機員、大耳狗維修員、布丁狗保全、酷企鵝志工及蛋黃哥客服人員一起擔任車掌，帶著大家暢遊雙北各景點。

歡迎粉絲們下載追車神器「台北捷運Go」App，隨時掌握「彩繪列車動態資訊」。捷運西門站、忠孝新生站，及捷運商品館臺北車站店、中山店、忠孝復興店、南京復興店，另有隱藏版的三麗鷗明星可愛章戳可收集。

另外，行駛於淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線、板南線的親子友善列車，在第3節車廂第4個車門，至第4節車廂第1個車門之間的「親子友善區」，也陸續換新裝，由爆萌的三麗鷗人氣角色陪伴大小朋友歡度乘車時光。

相關資訊可洽本公司24小時客服專線：（02）218-12345，或臺北市民當家熱線1999(外縣市02-27208889)或瀏覽本公司網站(https://www.metro.taipei/)。