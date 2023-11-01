擴大整合「嗶」市場 LINE Bank綁定街口支付繳費免手續費

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考量後疫情時代消費習慣變化，對行動支付的使用頻次提升，用戶享受「快點卡」獨家特色「即時給點」的同時，若能透過多元行動支付工具付款，將更提升消費便利性，LINE Bank今（1）日宣布，即日起用戶可綁定「街口支付」，於街口支付繳費或繳稅，享免手續費優惠，街口會員再享每月0至30次提領免費，而以LINE Bank快點卡綁定街口支付至台北行天宮、中山國中商圈熱門店家消費，「隨機返幣」最高優惠街口幣100％。

根據資策會產業情報研究所（IMC）今年公布，2022年行動支付消費者調查，發現行動支付的常用度（70.6％）力追實體卡片（73.4％），兩強不相上下，顯示行動支付的成長潛力強勁。因此，為瞄準廣大的支付市場需求，LINE Bank攜手「街口支付」，讓用戶可任選快點卡或銀行帳戶綁定「街口支付」付款，彈性提供用戶個性化的便利選擇。

優惠方面，即日起以LINE Bank快點卡綁定街口支付付款，於11月5日前至台北行天宮、中山國中周邊指定熱門店家消費，「隨機返幣」最高享街口幣100％；11月11日前，全台百間指定網購品牌LG、白蘭氏、床的世界消費付款不限金額領券即享85折；11月30日前，王品集團「街享券」88折；12月底前還有精選百貨滿萬折千、昇恆昌滿額回饋6％再領85折優惠券等，優惠皆是送完為止，詳細活動辦法請以街口支付官方網站公告為準。

除街口隨機返幣優惠上看100％外，LINE Pay滿額抽紅包活動也持續進行中，用戶有機會獲得最高LINE POINTS 100％點數回饋。

LINE Bank表示，12月31日前每周六至周日，只要以LINE Bank快點卡綁定LINE Pay付款，首筆滿2,000元可抽紅包1次，每月共有50,000個紅包，每包都有獎，單筆最高送LINE POINTS 2,000點。倘若搭配LINE Bank快點卡一般消費0.5％、無上限回饋，以及「天天LINE Pay日」餐飲、網購、百貨、交通、娛樂等31大品牌加碼優惠，更是LINE POINTS點數、優惠拿不完。詳細活動辦法請依LINE Pay相關規定為準。