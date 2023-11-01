00934掛牌爆量外資反手倒貨 華航登買超冠軍

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【旺得富理財網 王順泉】美股反彈，市場關注美國聯準會今晚貨幣政策決議，台股今天開高震盪，但台積電等權值股疲弱，盤中一度跌破萬6大關，加權指數終場小漲37.29點，收16,038.56點，成交量2,129億元。航空雙雄、高價IC設計表現強勢，長榮航、華航、矽力、創意、聯詠等強彈3~4%，AI股廣達、緯創、光寶科、英業達、技嘉等都收紅。

今天外資賣超57.53億元，投信買超24.52億元，自營商賣超12.94億元，合計3大法人賣超45.95億元。

台股第2檔月配高股息ETF中信成長高股息（00934）今天掛牌上市，爆出9萬張巨量，登上台股第3大熱門股，股價上漲1.34%表現亮眼。首檔月配高股息00929復華台灣科技優息，今天成交量8.8萬張，落居00934之後。

不過，外資對於今天剛掛牌交易的00934，卻迫不及待揮刀賣超2,371張。同為高股息ETF的00878遭砍7,824張，00929也減碼1,341張。

中國大陸政策救市，加上美國總統拜登將與中國國家主席習近平舉行「拜習會」，陸股反彈，上證收復3千點。外資今天大買陸股相關槓桿型ETF，元大滬深300正2躍居買超冠軍，富邦上証正2也加碼2757張。

市場等待FOMC公布利率決策

法人表示，現階段市場等待週三聯邦公開市場委員會（FOMC）公布利率決定，接下來是蘋果財報與週五的非農就業報告，在歐美消費旺季及年底台灣選舉行情支撐下，台股仍有表現機會，只是受美國對中國晶片禁令影響持續發酵，加上美國公債殖利率高檔震盪，市場資金謹慎保守，導致短期台股技術面轉弱。

外資今天買超上市個股前10名為：元大滬深300正2(00637L)6,605張、復華富時不動產(00712)5,554張、佳世達(2352)3,645張、廣達(2382)3,577張、聯詠(3034)3,543張、中華電(2412)3,375張、華新科(2492)3,352張、中信金(2891)3,252張、富邦上証正2(00633L)2,757張、聯茂(6213)2,630張。

外資今天賣超上市個股前10名為：華航(2610)19,364張、友達(2409)14,517張、鴻海(2317)11,521張、群創(3481)10,343張、致伸(4915)9,261張、國泰永續高股息(00878)7,824張、宏碁(2353)4,628張、台積電(2330)4,465張、台泥1101)4,053張、台達電(2308)3,231張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。