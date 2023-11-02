每10個人就有1位糖尿病患者，調節血糖穩定，就不怕併發症來襲

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一名50多歲中年男性，2個月內體重莫名下降十幾公斤，平時經常感到口渴，並且伴隨喝多、尿多等症狀，驚覺身體不對勁，趕緊到醫院檢查，結果抽血報告顯示，血糖高達200 mg／dL、糖化血色素達10.8％，確診罹患了糖尿病。

醫師立即與這名男子討論病況，強烈建議先接受注射胰島素治療，並學習使用血糖機，來檢測血液中的葡萄糖含量，嚴格監控並記錄血糖值；經過3個月的積極治療，改以口服降血糖藥物一段時間，空腹血糖下降至100～120mg／dL、糖化血色素6.5％，不用繼續用藥控制血糖，終於可擺脫糖尿病了。

全台256萬人有糖尿病，呈緩慢增加趨勢

根據國民健康署2017～2020年「國民營養健康狀況變遷調查」結果顯示，18歲以上國人的糖尿病盛行率達12％，男女比例各為11.4％及8.9％。另外，根據健保署最新統計，2022年國人罹患糖尿病人數高達256萬8409人，正式突破250萬人大關。

各年齡層的糖尿病盛行率，19～64歲成人男性有略高於女性的現象，19～44歲及45～64歲男性分別為4.0％及15.6％，女性則分別為1.6％及9.9％；65～74歲及75歲以上男性分別為23.9％及27.8％，女性則分別為23.1％及31.4％，顯示年齡越高，糖尿病盛行率也越高，65歲以上糖尿病患者約占50％。

國人糖尿病歷年盛行率，也呈現緩慢上升趨勢。2013～2020年期間的「國民營養健康狀況變遷調查」結果顯示，18歲以上男性糖尿病盛行率從11.2％上升至11.4％，女性從8.2％增加至8.9％。根據健保署例年統計，糖尿病就醫人數2018年225萬3579人、2019年234萬4720人、2020年241萬8430人、2021年249萬2851人、2022年256萬8409人。

第2型糖尿病高達9成，胰島素阻抗是主因

嘉義大林慈濟醫院新陳代謝科主治醫師李佩娟指出，國人糖尿病患者90％以上是第2型糖尿病，主要致病原因為胰島素分泌不足及胰島素阻抗，尤其胰島素阻抗會導致細胞對胰島素敏感度變差，血液中的葡萄糖不容易進入細胞內，身體代謝就會出問題，造成空腹血糖升高。

一旦血糖控制能力變差，血液中糖分變多了，容易促進發炎反應增加，發炎物質與細胞上的胰島素接受器結合，胰島素接受器無法正確傳達胰島素訊號，正常的胰島素量就沒辦法有效控制血糖，必須分泌更多的胰島素來工作。

李佩娟強調，糖尿病前期為不正常的代謝狀態，胰島素分泌過多不僅造成脂肪增加、血糖擺盪、肌肉減少，一般在罹患第2型糖尿病之前，胰島素阻抗可能持續數年，未來分泌胰島素的胰島β細胞老化，當胰島素分泌相對不足時，就更難讓血糖下降，久而久之就造成糖尿病的發生。

糖尿病會遺傳，10大高危險群

「父母、兄弟姊妹有糖尿病，自己也要當心。」李佩娟表示，糖尿病家族史是很重要且獨立的糖尿病危險因子，家族中有2位以上一等親，或1位一等親與2位以上旁系二等親，如兄弟姊妹有糖尿病史，就屬於糖尿病高危險群，糖尿病風險大幅增加30％。

近年來，罹患糖尿病的年齡層逐漸下降，糖尿病人數增加，與肥胖比例成正比。李佩娟觀察發現，臨床上，有超過7成糖尿病患者屬於肥胖或體重過重，如果BMI大於24 kg／m²，男女腰圍大於90、80公分，也是糖尿病高危險群。

糖尿病高危險群還包括了缺乏運動、曾罹患心血管疾病、高血壓、高密度脂蛋白膽固醇過高、HIV感染者，以及多囊性卵巢症候群、曾診斷為妊娠性糖尿病的婦女，或是使用容易引發高血糖的特定藥物，如皮質類固醇、thiazide類利尿劑及非典型精神病藥物等。

吃太多糖會得糖尿病？

李佩娟指出，不良飲食習慣導致血糖劇烈起伏，也會增加罹患糖尿病的機率，各類食物中，尤其以含糖食物對血糖的影響最大，所謂的糖類是指精緻糖，通常具有甜味，又可以分為單醣及雙醣，包括：葡萄糖、果糖、半乳糖，以及蔗糖、麥芽糖、乳糖，因為分子小、吸收迅速，可以直接影響血糖，使血糖短時間快速升高，應減少食用，像是甜食、含糖飲料就添加大量的果糖，長期大量食用，確實會造成糖尿病。

根據世界衛生組織建議，每日精緻糖攝取量不宜超過總熱量的10％，低於5％更好，若以每日攝取2000大卡計算，精緻糖攝取應低於200大卡，也就是最好低於50公克。

糖與醣差別在哪？李佩娟說明，糖與醣都是屬於碳水化合物，不同的是糖類為精緻糖，而醣類是所有糖類的總稱，除了單醣及雙醣，包括了多醣、寡醣，像是全穀根莖類、蔬菜、水果、奶類及精緻糖，吃進含有醣類食物，不一定會感受到明顯甜味，須經過口腔唾液的分解後，變成最小分子的葡萄糖，才會由腸道吸收、利用，血糖波動較小，但過量攝取仍可能造成血糖升高，建議3大營養素比例應為醣類50～60％、脂肪20～30％、蛋白質10～20％。

糖尿病多數無症狀，出現三多一少很嚴重

李佩娟指出，糖尿病的主要特徵是血糖濃度偏高，而胰島素是控制血糖進入許多組織細胞最重要的荷爾蒙，胰島素除了調控血糖濃度的恆定外，也具有調節脂肪酸及蛋白質的合成，以及抑制脂肪分解的作用，是營養生理上最重要的荷爾蒙。

不過，臨床上，多數糖尿病患者初期沒有明顯症狀，主因是每個人的身體對血糖高低的耐受性不一，通常在例行健康檢查抽血時，才意外被診斷。如果糖尿病患者出現所謂的「三多一少」典型症狀，包括：多吃、多喝、多尿、體重減少，血糖幾乎已超標正常值許多，高達200mg／dL以上，代表糖尿病已經非常嚴重了。

李佩娟補充，糖尿病患者的高血糖狀態，也可能出現許多非典型症狀，像是容易疲勞、四肢無力、頭暈、皮膚發癢、陰部搔癢、視力減退、視覺模糊、傷口不易癒合、泌尿道感染、黑色棘皮症等。

糖尿病診斷標準

目前糖尿病的診斷標準，符合下列4項之一即確診，包括：8小時血糖大於126 mg/dL，或口服75公克葡萄糖耐受試驗中第2小時血糖大於200 mg／dL，或糖化血色素大於6.5％，或高血糖症狀且隨機血糖大於200 mg／dL，其中前3項需重複驗證2次以上；若是空腹血糖100～125 mg／dL，或糖化血色素為5.7～6.4％為「糖尿病前期」。

糖尿病併發症，可能會致命

李佩娟強調，糖尿病最可怕的是血糖控制不良，高血糖狀態會導致發生許多大小血管相關併發症。一般來說，較早開始發生的是大血管病變，首先是動脈粥狀硬化，進而發生心肌梗塞、中風、狹心症等心血管疾病；接著是小血管病變，可能引起腎臟病變、視網膜病變，進而造成洗腎、失明，而周邊動脈疾病及周邊神經病變，則會造成下肢截肢，這些慢性併發症一旦發生之後，常常是不可逆的。

而糖尿病也可能發生急性併發症，如糖尿病酮酸血症、高血糖高滲透壓昏迷或低血糖等，若是不即時予以適當處理，可能造成嚴重後遺症，甚至死亡。

「控制血糖才能避免併發症！」李佩娟指出，根據研究顯示，糖化血色素每降低1％，心血管併發症降低14％、小血管併發症降低37％，周邊血管併發症也能降低43％。

糖尿病可逆轉嗎？少數有機會停藥

目前針對糖尿病的治療，李佩娟說明，第一型糖尿病患者終生都得接受注射胰島素治療，而新診斷第2型糖尿病患者，如果三多一少症狀明顯或血糖嚴重超標，也會建議直接注射胰島素治療，能夠更快使血糖穩定下來，讓胰臟立即獲得適當休息、恢復部分胰臟功能，也有機會改善糖尿病的嚴重程度。

根據文獻顯示，隨著糖尿病病程進展，胰島素功能每年會持續下降4％，如果能夠在糖尿病初期，短期積極注射胰島素治療，之後可以減少注射頻率，或是後續搭配口服降血糖藥物，約1／2的患者在治療後的一年內，不需要使用任何藥物。

李佩娟說明，常見的口服降血糖藥有雙胍類（Biguanides）、硫醯基尿素類（Sulfonylureas, SU）、美格替耐類（Meglitinide）、α－葡萄糖甘酶抑制劑（α-glucosidase inhibitor）、胰島素敏感劑（thiazolidinediones,TZD）、雙基胜肽酶－4抑制劑（DPP-4 inhibitor）、鈉－葡萄糖共同轉運器－2抑制劑（SGLT2抑制劑）及升糖素類似胜肽－1受體活化劑（GLP1受體活化劑）。

其中SGLT2抑制劑為新一代的口服降血糖藥，可以減少葡萄糖再吸收，以達到降血糖的目的。近年研究顯示，這類藥品對於已有心血管疾病的成人，可預防心血管事件發生或降低心血管疾病相關死亡率，同時可減少慢性心衰竭病人住院率，原有慢性腎臟病的病人，則能有減緩腎功能惡化的效果。GLP1受體活化劑也是新一代的糖尿病藥物，同樣對於心血管疾病族群可預防心血管事件發生風險，且能減緩慢性腎臟病患的腎功能惡化。

李佩娟分享，臨床上，少數第2型糖尿病患者如果能夠及早發現，初期積極注射胰島素治療，並且配合飲食、運動及減重，有機會可以停止用藥，但只能夠稱作是「病情暫時緩解」，不能夠算是「完全痊癒」，仍有可能再次復發，必須長期回診追蹤。

如果是單一口服降血糖藥物已使用到最大劑量，仍無法達到理想血糖控制，甚至多種口服藥物也無法達到理想血糖控制，通常是年紀很大才開始注射胰島素的糖尿病患者，由於胰臟功能已非常差，必須長期使用胰島素，幾乎沒有停藥的可能。

4招遠離糖尿病上身

李佩娟建議，良好飲食習慣（均衡飲食、低GI食物優先、三餐定時定量）；健康體位（標準BMI應低於24，過重者減重5～7％，有助血糖穩定）；有氧運動（每周進行150分鐘、每次30分鐘以上）；定期抽血檢查（40歲以上民眾每3年篩檢一次，65歲以上每年篩檢一次）。

文／郭岳潭