大梨山好消息！天池步道將修繕 垃圾問題也有解

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

立法院外交及國防委員會1日至福壽山農場考察，除實地了解福壽山農場、武陵農場經營現況外，立委江啟臣也爭取經費修復天池步道、協調大梨山垃圾轉運問題，觀光署已同意天池步道施作，力拚2026年完工；另外，梨山地區每天約產10公噸垃圾，福壽山農場也同意續出租轉運站，長期則由原民會同意撥用土地。

江啟臣表示，天池步道因多次天災受損嚴重，目前部分封閉未開放民眾通行使用，但許多熱愛高山旅遊的民眾向他反映，希望可以修復重新開放，事涉農業部、交通部觀光署、福壽山農場權責，他多次居中協調，希望能讓民眾期待已久的步道重新開放。

福壽山農場長陳相寶表示，農場同意負責工程所需設施土地取得(含計畫書及林業及自然保育署土地使用同意書)及後續步道維護管理。參山國家風景區管理處曹忠猷處長指出，觀光署同意負責辦理修繕，目前粗估經費約4000萬元，預計2024年規畫設計、編列經費，2025年開始施工，力拚2026年完工啟用。 有關大梨山垃圾轉運問題，江啟臣表示，大梨山地區的住居與旅遊活動產生垃圾量年約2200公噸，受限於道路管制問題，垃圾清運與一般市區大不相同，當垃圾車無法上山時，需適當土地暫時置放垃圾。目前轉運站土地是由和平區公所向福壽山農場承租土地，年初公所提出撥用意願以便向環保署申請經費改善環境，但福壽山農場受限於未來經營規畫需求，無法同意。

江啟臣表示，距離原租約截止日僅剩最後兩個月，時間緊迫急需解決；會勘決議短期內福壽山農場同意以1年1租方式辦理續租；中長期由中央原住民族委員會同意撥用轄管0.46公頃土地給公所，目前公所已著手進行撥用程序，將來建置新垃圾轉運站，有效解決大梨山垃圾轉運問題。