遠傳領投30億影視娛樂基金 邀韓國娛樂業參投

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三大電信籌組影視基金輸人不輸陣，遠傳電信（4904）與文策院今（1）日宣布共組影視娛樂基金，市場傳出基金規模30億元，遠傳正在邀韓國等國際娛樂集團參投，期待從資金面為臺灣的文化內容產業注入更多活水，一起推動臺流航向國際。

《文創法》修法之後，在投資抵減政策利多帶動下，電信業者紛紛投入加碼投資臺灣原創文化內容的行列。在文化部長史哲見證之下，遠傳電信總經理井琪與文策院董事長蔡嘉駿共同簽署「文化內容投資計劃合作意向書」（MOU），將共組影視娛樂基金。

遠傳電信擁有穩固的網路硬體基礎設施，以及提供「頻譜三冠王」便捷又安全的行動通訊服務，旗下串流平台更擁有大量會員，具有龐大的客戶數據優勢，有機會讓臺灣的原創文化內容更有效觸及在地市場，也能在全球發揮影響力。

此外，近年遠傳以投資影視代替採購版權的「以投代購」策略，佈局臺灣影視產業，去年與公視出品的《你的婚姻不是你的婚姻》引起熱烈回響，得到今年金鐘獎11項入圍肯定。

史哲表示，電信業者宣示加碼投資臺灣原創內容，證明《文創法》修法確實有助於為臺灣文化內容產業引進活水，在網路基礎設施佈建完善的今日，電信業者的投入，更能讓臺灣的網路高速公路上，有更多臺灣原創內容的奔馳，期盼在電信業加大對內容產業的投資下，能與更多跨國業者合作、逐步健全文化內容產業生態系，提升臺流在國際市場上的競爭力。

遠傳電信總經理井琪表示，國際串流平台進入臺灣，加上疫情影響，加速改變大眾娛樂和觀影習慣，影視內容需求增加，單純擴充片量不足以抓住觀眾眼球，獨特且精緻用心的內容才是OTT決勝關鍵。

遠傳friDay影音在韓劇、韓綜具領先優勢，年初更與資深製作人柴智屏、霹靂國際多媒體合組米神國際，打造優質本土內容；今天再擴大本土內容投資與文策院共組影視娛樂基金，將結合國際娛樂集團的資源，讓臺灣的原創影音走向國際。

蔡嘉駿表示，文策院鼓勵電信業者投入文化內容產業，除了藉由本身的資源，也能透過電信業者擁有的會員數據資料，拓展更多的市場與商機，結合政府力量，捲動更多民間資金進場，完善文化內容產業生態系，幫助臺灣文化內容產業在競爭激烈的全球市場中取得一席之地。