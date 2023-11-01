季配息出爐 00850擬配發0.7元

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國內唯一「季配＋永續＋市值型」台股ETF，元大臺灣ESG永續ETF(00850)11月季配息公告出爐，第一階段擬配發0.7元，將於14日公告確定配息金額，16日除息。換句話說，想參與配息的投資人，最晚在15日前買進並持有，配息發放日則在12月12日。

00850具備「季配＋永續＋市值型」特色，是少數成分股包含台積電等44檔台灣50成分股，且能提供季配收益的台股ETF。第四季以來，包含多檔AI概念股、今年一度上漲超過110％的電腦及週邊設備指數下跌11.6％，而台灣50指數表現持平，僅下跌0.9％，兩大權值股台積電、聯發科分別上漲1.2％、14.6％，表現相對突出，顯示市值型ETF契機浮現。

00850現階段成分股與0050高度相似，但設有單一成分股權重不超過30％限制，以降低個股影響力，至10月31日第一大成分股台積電權重為29％，在證交所定期定額排行榜前十名中「含積量」僅次於0050，而股價只有0050四分之一，吸引不少小資族青睞。

國發會日前發布9月景氣燈號，揮別連10個月藍燈轉為黃藍燈。隨製造業庫存逐步去化，以及AI需求拉貨持續，台灣經濟景氣已有復甦跡象，漸入佳境。統計近10年來台股各季度走勢，第四季平均漲幅4.5％為各季度最佳，平均上漲機率高達9成，若景氣燈號藍燈轉黃藍燈，接下來6個月、1年加權股價指數含息報酬率可達12.9％、25.3％。

目前加權股價指數來到年線附近位置，可望成為多方施力支點，隨指標權值股法說釋出消費電子需求漸趨穩定，半導體庫存持續降低接近谷底看法，市值型ETF可望迎來表現契機。

元大投信旗下三檔台股季配ETF 0056、00850、00713均為9月證交所定期定額ETF排行榜前十名內，00850於為2、5、8、11月除息，可以與1、4、7、10月除息的0056以及3、6、9、12月除息的00713，組成月配息組合，涵蓋「高股息」、「市值永續」、「低波動」三大台股ETF投資特色。

元大投信提醒，投資人參與ETF配息時，應留意配息率不等於報酬率，且須注意「半年配息、季配息、月配息等一年多次配息的產品，可能有各次配息金額不一致」之情形，不宜以單次配息推估該ETF未來會維持一樣的配息率，建議以長期配息記錄作為參考標準，更能有效評估ETF配息。