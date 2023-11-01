《傳產》脫離低潮 六都買賣移轉年增23%

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【時報記者郭鴻慧台北報導】據六都最新公告10月移轉棟數表現，六都10月的移轉棟數為2.1萬棟，年增23%，是今年以來連4個月年增率轉正成長，趨勢已經明顯止跌回穩，房仲業者勢推估今年守住29萬棟的機會愈來愈濃厚，甚至有機會挑戰30萬棟。

10月六都建物買賣移轉棟數月減0.3%，其中，各都會區增減互見，台北市、桃園市與台中市均較9月量縮，台北市量縮11.8%，桃園市月減14.8%，台中市減少16.6%，而台南市月增38.1%表現最佳，新北市月增12.3%，高雄市成長6.8%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，進一步觀察今年1-10月六大都會區建物買賣移轉棟數，六都整體交易量合計為189,193棟，與去年同期年減7.5%，仍是自108年來最低交易紀錄，創五年新低，不過，減幅已縮小至個位數。其中，台北市年減10.5%最多，仍超過一成，而桃園市與台中市年減9.4%與9.1%，新北市年減5.5%，高雄市年減7.7%，減幅逐步收斂，而台南市年減1.9%，已與去年交易量相當，表現最為亮眼。

去年下半年市況相當低迷，買賣移轉棟數的數量低落，統計下半年六都買賣移轉棟數已經連續4個月年增，當前的房市雖然投資需求退場，但整體自用客數量穩定且購屋意願高，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，總統大選對於房市也無顯著干擾，未來幾個月仍有機會呈現移轉年增表現。第三季政策利空出盡，整體市場自用當道，政府新青安貸款幫助年輕首購族降低利息負擔，從下半年移轉棟數都開始轉年增趨勢推估，全年移轉棟數有機會挑戰30萬棟。

今年前10個月的累積買賣移轉棟數來到約19萬棟，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中說，量縮幅度持續收斂，與去年同期相比，年減幅已壓縮到1成以下，因此全年全台守住29萬棟的機會愈來愈濃厚。

今年8月新青安貸開跑，帶領全台買氣走揚，大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，南二都除了買盤回籠，前幾年標榜科技園區及建設議題的推案量大，因此近期交屋挹注買賣移轉量。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，這幾年政府強力打擊炒房，還有囤房稅2.0壓制投資性買盤，不過政府也提供各項補貼政策，提振市場買氣，雖然法人購買住宅受限，反而讓投資人轉戰商用不動產，低總價店面、小型辦公室等等，也陸續因為有現金流的帶動成為穩定型投資者的心頭好。