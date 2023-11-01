華凌光電12月初掛牌上市

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華凌光電(6916)舉行上市前業績發表會，此次辦理現金增資7,500張，掛牌股本將提升至6.75億元，預計12月上旬掛牌上市。

華凌成立於1998年，聚焦各項專業工控領域顯示器產品製造及研發，能同時提供STN、TFT、OLED及系統整合(SI)四大產品線服務，以少量多樣的經營策略為核心，每年交易家數高達1,600家，產品終端應用領域包括工控、家電、視聽娛樂、網通資訊、醫療、車用等利基型應用產業。

華凌今年上半年營收獲利下滑，合併營收約12.57億元、年減9.61％，每股純益約0.8元。